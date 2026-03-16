Италианската банка UniCredit е представила на акционерите на втората по големина частна банка в Германия Commerzbank официална оферта за поглъщане с цел придобиване на всичките ѝ акции. Това съобщиха Reuters и DPA, позовавайки се на публикувано днес изявление на UniCredit.

Базираната в Милано банка съобщи, че ще предложи минималната цена, изисквана съгласно германските пазарни регулации, или 0,485 свои нови обикновени акции за всяка акция на Commerzbank, което съответства на цена от 30,80 евро (35,20 долара) за акция или премия от 4 процента спрямо цената на затваряне в петък.

Сделката със замяна на акции е операция, при която компания придобива друга компания, като плаща на нейните акционери не с пари в брой, а с акции от собствения си капитал.

Този ход обаче поставя UniCredit в конфликт с ръководството на Commerzbank и дори с германското правителство, които се противопоставят на поглъщането, посочва Reuters.

Офертата цели дела на UniCredit в Commerzbank да надхвърли прага от 30 процента, който съгласно германското законодателство, би изисквал от нея да направи публично предложение за покупка на цялата банка. Така ще се насърчи конструктивен диалог с германския кредитор и заинтересованите страни през следващите седмици, посочиха още от италианската банкова група.