В средата на 2026 г. европейският пазар на първични публични предлагания (IPO) е изправен пред ключов тест, който е толкова икономически, колкото и геополитически. Френско-германският консорциум KNDS, производител на танковете Leopard 2 и самоходните гаубици Caesar, официално обяви плановете си за листване на фондовите борси във Франкфурт и Париж.

Този ход се очертава като едно от най-мащабните събития за отбранителния сектор на Стария континент през последните години. Той идва в момент, когато пазарният ентусиазъм към сектора започва да показва признаци на умора, а инвеститорите подхождат с все по-голяма предпазливост към устойчивостта на държавните бюджети за отбрана.

Кой, защо, как?

KNDS е създадена през 2015 г. чрез сливането на френската държавна Nexter и германската частна фамилна компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). До момента структурата на собственост оставаше затворена, но планираното IPO ще изкара на пазара 20% от акционерния капитал.

Продажбата е насочена изключително към институционални инвеститори, като напълно се изключва възможността за дребни ритейл спекуланти. Свежият капитал от операцията ще отиде изцяло при настоящите акционери.

Зад финансовите параметри обаче стои ясна индустриална политика на правителствено ниво. Преди самото листване германското правителство се съгласи да придобие 40% дял в компанията, откупувайки акции от фамилията Вегман. По този начин Берлин постига пълен паритет с френската държава, която намалява своя дял до 40%.

Според предварителните споразумения двете страни нямат право да намаляват присъствието си под 30% през следващите десет години без изрично взаимно съгласие. Този сложен модел гарантира по равно влияние в борда на директорите, но същевременно изправя KNDS пред риска от тромави регулаторни и политически процедури при вземането на бъдещи корпоративни решения.

Финансови реалности срещу пазарна волатилност

От гледна точка на фундаменталните показатели KNDS демонстрира стабилен растеж. За 2025 г. компанията отчита приходи от 4,4 милиарда евро, което е ръст от 16% спрямо предходната година, и таргетира 30% увеличение на оборота за 2026 г. при очакван марж на оперативната печалба (EBIT) от около 12%. Портфолиото от поръчки на консорциума е достигнало рекордната стойност от 33,1 милиарда евро в края на миналата година.

Въпреки чистите финансови отчети пазарната среда в момента е значително по-предизвикателна в сравнение с пиковите периоди след 2022 г.. Инвеститорите започват сериозно да претеглят доколко дългосрочните политически обещания на европейските правителства за превъоръжаване се трансформират бързо в реални и гарантирани договори.

Забавянето в процесите на държавните доставки вече оказа натиск върху оценките в сектора. Първоначалните очаквания за пазарната стойност на KNDS, които достигаха до 25 милиарда евро, бяха коригирани в хода на подготовката за IPO-то до нива между 12 и 15 милиарда евро.

Пример за чувствителността на пазара бе рязката разпродажба на акции на основния конкурент Rheinmetall, чиято пазарна капитализация се сви с над 18% след новината, че Германия отменя плановете си за изграждане на най-големия си военен кораб в полза на по-малки фрегати от корабостроителницата TKMS. Листването на KNDS ще осигури на пазарите нов директен бенчмарк, по който да се оценяват маржовете и пазарната инерция в отбранителната индустрия.

Големият контекст

Опитът от конфликта в Украйна рестартира дебата за значението на конвенционалните сухопътни системи, боеприпасите и тежката бронирана техника. Този тренд директно облагодетелства производители с портфолиото на KNDS.

Големият въпрос пред ръководството на компанията, оглавявано от Жан-Пол Алари, обаче остава пазарен: ще успее ли държавно-подкрепената корпоративна структура да осигури необходимата гъвкавост и бързина на растеж в среда на засилена волатилност и бавни държавни поръчки?

Успехът или евентуалното хладно посрещане на това IPO ще покажат реалната дълбочина на инвеститорския интерес към европейската отбранителна индустрия в дългосрочен план.

Това засяга България

Контекстът на европейската модернизация има и пряко измерение в България, където отбранителните продукти на KNDS ще заемат централно място през следващите години.

Служебното правителство през 2026 г. задвижи официална процедура за придобиване на до 57 броя самоходни 155-милиметрови гаубици Caesar. Проектът е на приблизителна стойност 320 милиона евро и цели пълната подмяна на остарелите съветски системи "Гвоздика" в две бригади и един артилерийски полк.

Освен това през март тази година бе потвърдено купуването на 12 ракетни системи за залпов огън MARS 3 - европейският еквивалент на американските системи HIMARS. Стойността на този договор възлиза на около 350 милиона евро, с планиран срок за доставка до 2030 г.

Тези сделки са ключови за отбранителните способности на България и съответно изпълнението им зависи от корпоративното здраве на KNDS.