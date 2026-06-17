На отбранителното изложение Eurosatory край Париж тази седмица франко-германската компания KNDS представи нов основен боен танк - CaPINT (съкращение от "CAPacité INTérmédiaire", или Временен капацитет).

Машината е проектирана като преходно решение за Франция, чиито танкове Leclerc трябва да бъдат изведени от употреба около 2037-2038 г., докато следващото поколение съвместна платформа все още е далеч.

Защо Франция има нужда от нов танк сега

Контекстът е прост: франко-германската програма за сухоземна основна бойна система (MGCS), стартирала през 2017 г., някак е успяла да натрупа около десетилетие закъснение и сега се очаква машината от следващо поколение да достигне бойна готовност едва към средата на 40-те години. Париж обаче не може да чака толкова дълго.

През април военният министър Катрин Вотрен заяви пред парламента, че Париж е решил да стартира "междинна" танкова програма, за да запълни именно тази пропаст, пише The War Zone.

Германия вече се движи в същата посока - с разработката на Leopard 3 (известен още като Leopard 2AX), чиято бойна готовност се очаква в началото на 2030-те.

Какво представлява CaPINT

Конструктивно CaPINT съчетава немско шаси от Leopard 2 A8 с френски роботизиран купол, въоръжен със 120-милиметровото гладкоцевно оръдие ASCALON, разработено от KNDS France.

В тестови условия то е изстреляло вече около 300 снаряда, а тест с дистанционно управляемия купол на движещо се превозно средство е проведен в Португалия през януари - "световен рекорд от подобен тип", твърди компанията.

Източник: GettyImages

Конструкцията е предвидена за бъдещ ъпгрейд до 140-милиметровото оръдие, планирано за MGCS.

Тримата членове на екипажа ще бъдат настанени в "изключително добре защитена цитадела" в предната част на танка, като за сигурността отговаря комбинация от пасивна композитна защита и реактивни и активни системи срещу ракети и дронове, пише Defense News.

Технологии на утрешния ден, вградени днес

Според Жулиен Брюне, мениджър продуктова линия за основни бойни танкове в KNDS France, CaPINT вече представлява зародиша на бойна система от четвърто поколение: с напълно интегриран изкуствен интелект, контрадронова война, отворена цифрова архитектура и способност за поразяване на цели отвъд пряката видимост.

Към машината са предвидени и един или два роботизирани "ескортни" безпилотни наземни апарата, достатъчно малки, за да са достъпни по цена, и достатъчно бързи, за да следват основния танк.

Никола Груе, изпълнителен директор на KNDS France, потвърди, че компанията вече е тествала стрелбата в движение. "Не е концепция, не е чертеж - нещо, в което сме убедени, че може да се случи", каза той на пресконференция в Eurosatory.

KNDS планира да представи демонстратор на CaPINT още през 2030 г., да достави първите серийни бройки през 2035 г. и да осигури разгръщане на фронтова линия до 2037 г. Ако за производството бъде избрано Leopard 2 шаси, то вероятно ще се произвежда на френска територия, тъй като немските мощности вече работят на пълен капацитет.

Пъстра европейска картина

CaPINT не е единственото ново попълнение в Eurosatory. Италианско-германското съвместно предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) показа свой демонстратор, базиран също на шаси Leopard 2 и предназначен за италианската армия като заместник на остарелия Ariete.

Рим се нуждае от около 132 нови машини, сочат италиански медии, цитирани от Breaking Defense.

По-широката европейска рамка включва и програмата MARTE (Main ARmored Tank of Europe), в която участват около дузина държави, изследващи изискванията за танк за периода след 2040 г.

Бързото узряване на междинните проекти обаче поставя под въпрос съдбата на самия MGCS. Говорител на германското правителство вече изрази съмнения, заявявайки, че програмата ще се съсредоточи върху "платформено-независими" технологии и че не е ясно дали съвместен танк изобщо ще бъде построен, пише The War Zone.

Ситуацията е типична Европа (фрагментация и политически боричкания точно когато не трябва) плюс типичен премиум отбранителен проект (тотално незачитане на срок, бюджет и на променящите се реалности). От друга страна CaPINT и подобните на него са илюстрация на новия подход - бързо, с налични компоненти и с непрекъснато адаптиране спрямо средата и технологиите.

Изпълнителният директор на KNDS Жан-Пол Алари нарече евентуалното изоставяне на MGCS "много лоша новина" за Европа - макар и да добави: "Може би амбицията на MGCS ще се реализира малко по-рано от самия проект."

Едно е сигурно - CaPINT ще излезе на пазар, в който търсене не липсва. Способността му да оцелява в новите реалности на дрон войната пък ще определят дали той ще бъде успешен, или не.