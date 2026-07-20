Германското министерство на отбраната сведе бъдещето на съвместната танкова програма Main Ground Combat System (MGCS) до едно изречение. След 26-ата среща на военните министри на двете страни на 17 юли в замъка Аугустусбург в Брюл и авиобазата Ньорвених, Берлин обяви, че двете страни ще разработват "платформено независима технология" за бъдещи пилотирани и безпилотни бронирани машини и тяхното взаимодействие с бойни танкове, пише германското издание hartpunkt.

Формулировката вече не съдържа и дума за общо шаси - ядрото на идеята, върху която проектът бе изграден през 2017 г.

MGCS трябваше да осигури на Германия и Франция общо семейство бронирана техника от следващо поколение на базата на единна платформа, която да замени германските Leopard 2 и френските Leclerc около 2040 г. Разработката се води от KNDS - холдингът, обединил германската Krauss-Maffei Wegmann и френската Nexter Systems през 2015 г., към който през 2019 г. се присъедини и Rheinmetall, усложнявайки поделянето на индустриалните дялове.

hartpunkt прави директна аналогия с изтребителя от ново поколение FCAS, при който сътрудничеството вече е сведено само до общ слой за свързаност Combat Cloud, но без общ самолет. Основната причина за провала бе ожесточеният спор между компаниите Airbus и Dassault за разпределението на индустриалната работа по проекта.

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди на 8 юни 2026 г., че проектът де факто е мъртъв - нито прототип е бил построен, нито демонстратор е летял, а бюджетът бе оценяван на над 100 млрд. евро.

Колапсът на изтребителя вече хвърля сянка и върху другия голям съвместен проект на Париж и Берлин - танка от ново поколение.

Орел, рак и щука

Още при подписването на меморандума за разбирателство по индустриалните отговорности за MGCS през април 2024 г. имаше пукнатини: документът предвиждаше единно шаси за цялото семейство машини, но страните не успяха да се договорят за общ купол и оръдейна система. Компромисът бе всяка държава да разработи собствена система, а изборът да стане по-късно, след сравнителни изпитания - решение, което на практика противоречеше на духа на общата разработка.

Програмата бе разделена на осем "стълба": германско ръководство отговаря за шасито и защитата срещу дронове, френско - за второстепенното въоръжение и сензорите, а комуникационната система, симулацията и логистиката се разработват съвместно.

План Б

Междувременно Франция, както обикновено, вече върви по собствен паралелен път. Нейните военни представиха през февруари три сценария за междинно танково решение за около 200 машини, а министърката на отбраната Катрин Вотрен потвърди през април пред Народното събрание, че Париж финансира проучване именно за тази временна способност.

Според местни медии, цитирани от Defense Blog, най-вероятно на първо време шасито ще е германско, като върху него ще се монтира френски купол с оръдието ASCALON на KNDS France, тествано в калибри 120 и 140 мм от 2022 г. Това обаче се разглежда не толкова като "пожарен" вариант, колкото като основа за създаването на чисто френска нова платформа.