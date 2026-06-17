SpaceX продължава да разтърсва пазарите или да лети високо над тях - която и метафора да изберете, все ще е вярна. На третия ден от борсовия си дебют акциите на компанията на Илон Мъск поскъпнаха с още над 11%, а пазарната й капитализация за кратко надхвърля тази на Microsoft и уверено изпреварва Amazon.

При връх от 225,64 долара SpaceX бе оценена на близо 2,97 трилиона долара. По данни на Yahoo Finance, базирани на анализ на AlphaSpace, това я нарежда на четвърто място сред американските публични компании - след Nvidia, Alphabet и Apple. Тя за кратко надмина Microsoft, чиято капитализация е около 2,93 трилиона долара, а Amazon остана далеч назад - при около 2,65 трилиона долара.

Полетът нагоре е зашеметяващ дори по стандартите на Уолстрийт. От началната търговска цена от 150 долара акцията е поскъпнала с около 50%, а спрямо IPO цената от 135 долара ръстът вече надхвърля 67%. В абсолютни стойности, само в понеделник компанията е добавила около 413 милиарда долара пазарна стойност - третото най-голямо еднодневно увеличение в историята на американските мегакапитализации от 2019 г. насам.

SpaceX проведе първоначалното си публично предлагане (IPO) в петък - най-голямото в историята - набирайки 75 милиарда долара при оценка от около 1,8 трилиона долара.

Акцията се превърна и в най-търгуваното IPO сред дребните инвеститори, което подчертава бързото й превръщане от корпоративно събитие в масов пазарен феномен. Уолстрийт вече я оценява не като нова емисия, а като утвърдена мегакап платформа - с бизнеси в Starlink, отбрана, космически изстрелвания и инфраструктура за изкуствен интелект.

Не всички обаче гледат с ентусиазъм. Ипек Оздескашкая, старши анализатор в Swissquote, определя пред Business Insider покачването като "вероятно спекулативен балон" и предупреждава, че инвеститорите купуват с очакването другите да правят същото - стратегия, която рано или късно се изчерпва.

Джим Крамър от CNBC отиде по-далеч, наричайки SpaceX "най-голямата мем акция в момента".

Успоредно с пазарната еуфория, компанията обяви в началото на седмицата и придобиването на стартъпа за AI-асистирано програмиране Cursor срещу 60 милиарда долара.