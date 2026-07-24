Акциите на Tesla поевтиняха с 13-14% в четвъртък, отбелязвайки най-лошия си ден от юни миналата година насам.

Водената от Илон Мъск компания изтри 195 милиарда долара от пазарната си капитализация - сума, по-голяма от текущата стойност на всеки друг автомобилен производител в света, показват данни на Dow Jones Market Data.

През последните 5 години Tesla беше средно 8% нагоре в дните след отчет, което прави сегашния спад особено драматичен. Най-близката база за сравнение е 6 ноември 2013 г., когато пожари в Model S и производствени затруднения разтревожиха инвеститорите.

Силни продажби, слаба печалба

Второто тримесечие донесе приходи от 28,24 милиарда долара - над очакваните 26,32 милиарда, ръст от 26% на годишна база.

Печалбата на акция обаче падна до 0,33 долара при прогноза за 0,50 долара, а коригираната EBITDA възлезе на 3,2 милиарда долара при очаквани 4 милиарда.

Доставките скочиха до 480 126 автомобила - ръст от 25% годишно и над консенсуса от 397 466. Бизнесът със съхранение на енергия достигна 13,5 GWh, над 50% повече спрямо първото тримесечие.

Ръстът се дължи на производството на новия Model Y, агресивна ценова конкуренция и постепенното затихване на политическия ефект около Мъск, след като инициативата му DOGE в Белия дом приключи.

Продажбите в САЩ обаче остават под натиск заради изтичането на федералния данъчен кредит за електромобили, докато Европа отбеляза скок - регистрациите в региона се удвоиха през май.

Optimus и Robotaxi без ясни срокове

Инвеститорите останаха разочаровани от липсата на конкретика около хуманоидния робот Optimus и мрежата от роботаксита - двата проекта, върху които се крепи високата оценка на компанията. Мъск посочи липсата на съществуваща верига на доставки за хуманоидни роботи и сложността при изработването на роботизирана ръка, способна да имитира човешката.

Компанията така и не съобщи кога ще представи третата версия на Optimus.

Що се отнася до роботакситата, услугата вече обхваща седем града, като през юли Tesla разшири зоната на необслужвана работа в Остин и стартира в Маями, Орландо и Тампа. Компанията отчете над 380 000 изминати мили без наблюдение от началото на проекта.

Ръководителят на изкуствения интелект в Tesla Ашок Елусвами прогнозира, че компанията може в бъдеще да разшири услугата на ниво цели щати, а не град по град.

Задават се рекордни капиталови разходи

Свободният паричен поток остана отрицателен - минус 1,09 милиарда долара, макар и по-добър от очакваните минус 3,64 милиарда. Финансовият директор Вайбхав Танеджа потвърди капиталови разходи над 25 милиарда долара за годината, като по-голямата част ще бъде похарчена през второто полугодие.

Компанията разполага с 43,5 милиарда долара в кеш и краткосрочни инвестиции, а допълнително обезпечава дългово финансиране до 30 милиарда долара. По думите на Мъск 2026-а ще бъде "мащабна капекс година" и е по-добре компанията да е "малко по-малко капиталово ефективна", ако това ускори резултатите.

Подобни коментари не са точно музика за ушите на инвеститорите.

Анализаторите искат яснота

Анализаторът от Morgan Stanley Андрю Перкоко понижи ценовата си цел до 400 долара от 417 долара, посочвайки, че пазарната толерантност към нарастващите капиталови разходи ще намалее без конкретни доказателства за възвръщаемост.

Mizuho понижи целта си до 450 долара от 480 долара заради тарифи и изтичане на данъчни облекчения.

Гари Блек от Future Fund определи представените статистики за роботакситата като "до голяма степен ирелевантни", а анализаторът на Oppenheimer Колин Руш нарече резултатите "невдъхновяващи".

Отделно в четвъртък американският регулатор NHTSA обяви, че ще започне разработването на правила, изискващи по-надеждна и видима система за аварийно отваряне на вратите - мярка, която би засегнала и Tesla заради електронните дръжки на моделите ѝ.