Компанията на Илон Мъск SpaceX е на прага на ход, който може да пренапише историята на капиталовите пазари.

Според източници, запознати с процеса, компанията подготвя подаване на документи за първично публично предлагане (IPO) още тази седмица - с потенциален дебют през юни и оценка над 1,75 трилиона долара, съобщават световните агенции.

Ако това се потвърди, SpaceX ще надмине досегашния рекорд на Saudi Aramco, която набра 29,4 милиарда долара при листването си през 2019 г. Очакванията са компанията да търси над 75 милиарда долара нов капитал.

Това би било рязък завой за 24-годишната компания, която дълго време избягваше публичните пазари, за да запази свобода за високорисковите си проекти. Още през декември 2025 г. Мъск потвърди, че IPO през 2026 г. е "точно", но без да влиза в детайли за тайминга.

Starlink се превръща в двигател на оценката

Зад растящата оценка стои най-вече Starlink - сателитният интернет бизнес на SpaceX, който се превърна в основен двигател на приходите. Услугата генерира около 12 милиарда долара годишно и има милиони абонати по света, подкрепени от мрежа от над 10 000 сателита в ниска околоземна орбита.

Общите приходи на дружеството се оценяват на около 15 милиарда долара за 2025 г., като все по-голям дял идва от абонаментния модел на Starlink - рядка комбинация от стабилен кешов поток и висок марж в иначе капиталоемка индустрия.

Паралелно с това SpaceX продължава да доминира при космическите изстрелвания, извеждайки в орбита повече товари от всеки друг играч и работейки с клиенти като NASA, търговски компании и американската армия. Ракетите Falcon 9, които могат да се използват многократно, значително намалиха разходите и затвърдиха позицията на компанията.

Големият залог обаче остава Starship - амбициозната ракета за дълбокия космос и бъдещи мисии до Марс. Именно тя ще бъде сред основните направления за инвестиции от евентуалното IPO, заедно с планове за ускоряване на полетите и изграждане на орбитална инфраструктура за данни и изкуствен интелект.

IPO-то ще финансира най-амбициозните проекти на SpaceX

Интересът от страна на Уолстрийт вече е осезаем. Големи банки като Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley се разглеждат като потенциални водещи участници в предлагането, което вероятно ще започне с конфиденциално подаване към регулатора в САЩ.

Въпреки ентусиазма, подобно листване ще донесе и нови предизвикателства. Като публична компания SpaceX ще бъде подложена на по-строг контрол, редовни финансови отчети и натиск за краткосрочна рентабилност - нещо, което може да се сблъска с дългосрочната визия на Мъск за колонизация на Марс.

На този фон пазарните очаквания остават силни. Успешно IPO на SpaceX не само ще постави нов рекорд, но и може да даде мощен тласък на цялата космическа индустрия.

За Мъск това би било едновременно признание за постигнатото досега и ресурс за следващата фаза - тази, която цели да изведе човечеството отвъд Земята.