Румънската компания Astra Vagoane Călători съобщи, че ще произвежда военни медицински вагони за НАТО във фабриката си в Арад. Според собственика Валер Блидар през последните три години поръчките са се забавили заради липса на финансиране от страна на Алианса.

"От договора, който бяхме сключили, ни остават само шест за производство, но те искат да произведем още 20 военни, медицински вагона", коментира той пред Радио Румъния - Тимишоара.

Освен поръчката от НАТО, компанията ще подпише нов договор за производство на граждански леки автомобили за Румъния в завода в Арад, съобщават още от радиото. През последните години тя е доставила над 100 трамвая в Букурещ, Клуж-Напока, Орадя и Галац.

Източник: Astra Vagoane Călători

Astra Vagoane Călători е основана през 1891 г. в Арад от австрийския индустриалец Йохан Вайцер като единствената и основна фабрика за вагони в Югоизточна Европа. По време на междувоенния период заводът е приватизиран. През 90-те години на двадесети век, с приемането на законите на пазарната икономика, Astra отново придобива статута на компания.

В момента разполага с мощности за производство, ремонт и поддръжка на железопътни вагони и каросерии, метро, ​​трамваи и други елементи на подвижния състав. Макар оборотът за миналата година да е с 28% по-малко от този за 2024 г., нетната печалба се е увеличила с близо 800 хиляди евро до 62 милиона леи (около 12 милиона евро), съобщава Economica.