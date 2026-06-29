Европа е изправена пред нарастващ политически и социален натиск да премине отвъд санкциите и замразяването на руски активи към нещо далеч по-значимо в икономическата си война с Русия: национализиране на стратегически руски индустриални активи, действащи в Ирландия, Финландия и други части на Европа.

В центъра на този дебат сега са два случая: Aughinish в Лимерик, Ирландия, и никеловите операции, свързани с индустриалната екосистема на Финландия, и Nornickel - и двата в крайна сметка контролирани от руски олигарси, разказва The Moscow Times, позовавайки се на актуални доклади.

Проблемът е, че тези активи се намират неудобно близо до веригите за доставки, захранващи военната икономика на Русия. Москва вече насилствено е поставила чуждестранни фирми в страната си под държавен контрол от началото на войната.

За Европа и нейните държави членки, поуките от този наръчник биха могли да бъдат важен инструмент в усилията за преодоляване на пропуските в режима на санкции. В Ирландия рафинерията за алуминиев оксид Aughinish, част от индустриална мрежа, свързана с Rusal на олигарха Олег Дерипаска, е подложена на остра критика след разследвания от Организирания проект за докладване на престъпността и корупцията и The Irish Times.

Тези доклади показват, че алуминиевият оксид от завода е бил насочен към руски топилни заводи, като полученият алуминий в крайна сметка е достигал до санкционирани производители на оръжие. На фона на нарастващите призиви за държавна намеса, критиците твърдят, че Ирландия не трябва да печели от износ, който пряко или косвено поддържа руската военна машина.

Търговията може да е законна, но за страна, която е на път да поеме председателството на Европейския съюз през юли, е все по-невъзможно да бъде защитена. Въпреки че не е предприет официален ход, политическият аргумент се засилва: алуминиевият оксид не е просто индустриален ресурс, а стратегически ресурс, захранващ сектори от аерокосмическа индустрия до отбрана и следователно не може да се впише удобно в структури, обвързани с руски капитал.

Четиридесет и седем членове на Европейския парламент от целия политически спектър призоваха лидерите на ЕС да пренасочат ирландския алуминиев оксид към европейските вериги за доставки и да решат проблема в следващия пакет от санкции. В съвместно писмо политиците твърдят, че инструментите вече съществуват и липсва само политическа воля.

Подобна динамика се развива във Финландия, където никеловата рафинерия в Харявалта, управлявана чрез Норникел и неговия собственик-олигарх Владимир Потанин, все повече се разглежда като захранваща военната икономика на Русия чрез стратегически метали, които са в основата на веригите за доставки на батерии и отбранителна техника. Global Witness, международната неправителствена организация, твърди, че руският никел, свързан с Норникел, продължава да навлиза в западните вериги за доставки чрез Харявалта.

След преработка той се прекласифицира като финландски и се изнася нататък, въпреки ограниченията върху вноса с руски произход, което поражда опасения, че пропуските в санкциите позволяват на материали, свързани с руската индустриална база, да се вливат в глобалните вериги за доставки на отбранителна техника.

На други места Европа вече е постигнала по-голям напредък по същия спектър. През септември 2022 г. Германия постави дяловете на Роснефт в германската рафинерия под държавно попечителство, премахвайки оперативния контрол без официална национализация. Инфраструктурата, свързана с Газпром в Германия, беше поставена под държавно попечителство през април 2022 г., когато Газпром Германия беше поета от регулатора и по-късно напълно национализирана като SEFE.

Моделът вече е установен: първо спешно попечителство, второ правно преструктуриране и, ако натискът продължи, принудително освобождаване от инвестиции с национализация, която все повече се превръща в част от политическия хоризонт. Стратегията на Русия преди 2022 г. беше да се вгради дълбоко в Европа, както и да направи континента зависим от износа на енергия, което по онова време се третираше като обикновена глобализация.

Санкциите след 2022 г. бяха насочени към структурите за финансова собственост и контрол, а не към основната физическа интеграция на веригите за доставки. Резултатът е фрагментиран пейзаж от частични излизания, принудителни преструктурирания с правна неяснота относно това кой в ​​крайна сметка притежава и контролира ключови активи.

В Италия, Румъния и България активите, свързани с руския петролен гигант Лукойл, са изправени пред постоянен политически контрол и нарастващ натиск за продажба или преструктуриране. Активите, свързани с Роман Абрамович във Великобритания, се превърнаха в отправна точка в дебатите относно квазинационализацията на санкционирано руско богатство.

Постъпленията от продажбата на футболен клуб Челси остават замразени в страната в очакване на споразумение за тяхното използване.

Тази логика се простира и до индустриалното излагане, свързано с Evraz, стоманодобивната група, собственост на Абрамович, където подходът на Обединеното кралство се фокусира по-малко върху формално изземване и повече върху ограничаване на собствеността чрез санкционен натиск, ограничения на финансирането и изключване от пазара, като по този начин ефективно се лишава от контрол без национализация.

Австралия създаде ранен прецедент през 2022 г., като забрани износа на алуминиев оксид за Русия, което накара Rio Tinto да поеме пълен контрол над Queensland Alumina Limited и да елиминира Rusal, която държеше 25% дял в рафинерията. Необходими бяха санкции, а не национализация, за да се премахне свързаното с Русия влияние от актива.

Тези случаи отразяват по-широк модел на селективно прилагане в различните сектори. Въпросът, който се повдига в политическите среди, вече не е просто спазването на санкциите, а дали Европа трябва да толерира каквото и да е остатъчно излагане на свързан с Русия индустриален контрол върху критични материали.

Взети заедно, те сочат към по-голяма реалност, която политиката на санкциите не е адресирала напълно: икономическата империя на Русия в Европа не беше толкова демонтирана, колкото частично ребрендирана, пренасочена и оставена непокътната в ключови сектори.

Това, което свързва тези дебати, е по-широка промяна в европейското мислене: собствеността вече не се третира като неутрална, ако е вградена в геополитически чувствителни вериги за доставки. Войната в Украйна разруши старото разделение между търговската инфраструктура и стратегическия риск.

Ето защо дискусията започва да се измества от санкции към попечителство и сега към границата на национализацията. Не по начини, които винаги са ясни, но все повече се вгражда в начина, по който политиците оформят сигурността на доставките и стратегическата автономност. Европа все още не е прекрачила тази граница.

Но тя се приближава с всеки нов одит на свързаната с Русия експозиция в критични индустрии и всяко политическо решение, което третира контрола като въпрос на сигурност, а не на собственост. Докато Дерипаска и Потанин бяха лично санкционирани от Съединените щати, Великобритания и Канада, Аугиниш и Харджавалта избегнаха директните западни санкции.

Европа обаче показа, че може да действа решително, когато политическата воля е в съответствие. Тя намали руската банкова експозиция след 2022 г., изключвайки големи кредитори като Сбербанк и ВТБ Банк от Европа. При лизинга на авиация разривът беше по-хаотичен, но също толкова очевиден: около 500 самолета, отдадени под наем на руски превозвачи, бяха блокирани или отписани след санкции, като Ирландия беше в центъра на лизинговата експозиция на Европа.

И в двата случая финансовите и авиационни връзки с Русия бяха ефективно премахнати, въпреки че съдебните спорове и възстановяването на активи продължават. Руските олигарси, както се очакваше, използваха правни и корпоративни структури, за да организират контраатака срещу национализацията.

В случая с Aughinish, лорд Грег Баркър, председател на EN+ Group и свързан с Rusal, лобира пред бившия министър-председател на Ирландия Лео Варадкар само четири седмици след нахлуването в Украйна, докато се обмисляха планове за национализиране на завода за извънредни ситуации. Има международен прецедент за подобни действия.