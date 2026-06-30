Българското правителство и базираната в Швейцария Litasco SA постигнаха споразумение, с което отпадат запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева върху доставките на суров петрол за "Лукойл Нефтохим Бургас".

От 1 юли рафинерията отново ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи на брифинг в Министерския съвет новоназначеният особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов.

Договорката е била постигната след среща на премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с ръководството на Litasco - акционер в "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл България", както и с представители на "Лукойл".

По-широкият спор за активите на "Лукойл"

Сделката идва на фона на по-голям конфликт между "Литаско" и българската държава. Дружествата на Litasco у нас бяха поставени под управлението на особен управител, след като руската компания майка "Лукойл" беше поставена под санкции от САЩ, а за поста на 14 ноември 2025 г. бе назначен Румен Спецов.

Приетите тогава законови промени му дадоха пълен контрол върху активите на рафинерията, включително право да ги продава, но същевременно забраниха на Litasco да обжалва решенията му пред съд.

В средата на февруари Litasco заплаши със завеждане на арбитражно дело срещу страната, ако не се стигне до разбирателство. На свой ред Спецов заяви, че е прекратил практиката рафинерията да купува петрол от посредници и да им плаща по 4 милиона долара месечно комисионни.

Претенцията на швейцарската свързана с "Лукойл" компанията се позовава на двустранна спогодба за защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта, а въведеното външно управление е определено от компанията като незаконно отчуждаване на нейните инвестиции без обезщетение. Спорната сума, за която предупреди Пулев на 8 юни, достига 3 млрд. евро.

Междувременно Румен Спецов беше сменен с Евгени Симеонов.

Какво отпада от утре

Особеният управител обясни, че ограниченията, наложени на бургаската рафинерия са следствие от заем, отпуснат от Litasco през 2023 г., чието предсрочно изискване е довело до забрана "Нефтохим" да купува суровина от други швейцарски дружества.

"Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията", заяви управителят, цитиран от Нова телевизия. Той добави, че несигурните доставки през последните месеци са принудили завода да преработва тежки сортове нефт, което е довело до натрупване на проблеми в инсталациите.

Вицепремиерът Пулев определи договорката като ключова стъпка, която премахва оперативните пречки пред доставките на суров петрол. "Отпадат редица правни, оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол", каза той пред БНР, добавяйки, че мярката ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата у нас. По думите му назначението на новия особен управител и законовите промени трябва да осигурят и по-голяма прозрачност в управлението на активите.

Представителят на Litasco Инна Дарий потвърди официалното оттегляне на запорите пред швейцарския съд и определи разговора с правителството като първата конструктивна среща с представители на българската власт, предаде БТА. Тя посочи, че компанията ще търси дългосрочно решение, което да защити икономическите ѝ интереси, без да навреди на енергийния сектор на страната.

Двете страни са се разбрали диалогът да продължи, като предстоят нови срещи за уреждане на останалите спорни въпроси.

Инна Дарий, която е и вицепрезидент на "Лукойл Интернешънъл", заяви, че това е първата конструктивна среща с представители на българско правителство.