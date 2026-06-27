Boiron - най-големият производител на хомеопатични продукти в света, не е споменал хомеопатията в испанския си Instagram профил нито веднъж от октомври 2024 г. насам.

Вместо това компанията рекламира хранителни добавки, капки за очи и интимна хигиена. Тихото преориентиране на французите е симптом на по-дълбок процес: хомеопатията западна глобално, а бизнесът зад нея търси нов живот другаде, пише El Pais в свой материал.

Числата разказват историята

Данните от консултантската компания IQVIA показват, че продажбите на хомеопатични продукти в испанските аптеки са паднали с 37,6% от 2022 г. насам - от 3,6 милиона на 2,2 милиона единици за четири години.

Самият Boiron регистрира приходи от 604,2 млн. евро през 2018 г. До 2025 г. тази сума е свита до 501,1 млн. евро - спад от 17% за седем години.

Тенденцията е глобална. Великобритания и Франция - две от страните, финансирали хомеопатията с публични средства, вече не го правят. Германия планира да последва примера им още тази година.

В Испания Министерството на здравеопазването публикува през април 2026 г. доклад, който на база анализ на данни от 15-годишен период потвърждава онова, което науката казва от десетилетия: хомеопатията "не превъзхожда плацебото", няма "научни доказателства" за ефективността ѝ, а използването ѝ вместо реално лечение може да "застраши" здравето на пациентите.

Какво всъщност представлява хомеопатията

Измислена преди повече от 200 години, хомеопатията стъпва на две основни твърдения: че подобното лекува подобното и че колкото повече се разрежда дадено вещество, толкова по-силно действа върху организма.

На практика - ако рязането на лук предизвиква сълзене и хрема, то изключително разреден препарат от лук може да лекува настинка или алергия.

Теоретично водата "помни" субстанцията дори когато нито една нейна молекула вече не присъства в разтвора. Проблемът е, че това противоречи на почти всичко известно в биохимията.

Бавният залез на дисциплината започна официално през 2005 г., когато медицинското списание The Lancet публикува редакционна статия, озаглавена "Краят на хомеопатията", в която призова да се спре с губенето на пари и усилия за доказване на ефективност, каквато не е демонстрирана за два века.

Преди упадъка обаче производителите на хомеопатични препарати направиха милиарди, а на някои пазари като нашия позициите им остават силни. Официалната им теза е, че практиката е доказала ефективността на продуктите им, които освен това са по-достъпни за пациентите от финансова гледна точка.

Добавките поемат щафетата

Boiron не стоят със скръстени ръце. Компанията залага на хранителни добавки - сегмент, преживяващ бурен ръст. Звездата в каталога е магнезиево-витаминна добавка срещу умора. Към нея се нареждат пробиотици (навлезли в портфолиото от 2021 г.) и фибри (лансирани през 2025 г.).

Логиката е бизнес, не наука, обяснява пред испанското издание Висенте Баос, лекар, работил дълги години в Европейската агенция по лекарствата (ЕМА): "Основната им ниша западна и изпадна в немилост. Трябва да намерят нови, за да генерират бързо приходи."

Разработването на реална медицина е "изключително скъпо, бавно и трудно", допълва Баос. Затова фармацевтичните лаборатории от всякакъв вид се насочват към добавки - продукти, продавани "при свободно регулиране", чието производство е "евтино и не изисква усилия".

Европейското законодателство позволява продукт, съдържащ вещество с доказан принос за биологична функция, да се продава с тази претенция - независимо от дозата и от факта, че съществуват десетки по-богати, по-евтини и по-здравословни източници на същото вещество.

Цинкът е добър пример: всяка добавка с цинк може да твърди, че е полезна за косата, просто защото цинкът участва в нормалното й поддържане.

"Не ме интересува дали са бактерии или минерали - не са доказали реален ефект върху болест", казва Баос. И допълва: "В областта на микробиома има интересен потенциал, но той е маскиран от размити и общи претенции при липса на сериозни доказателства. Останалото е маркетинг. Имаме перфектна комбинация, за да убедим хората, че добавките са чудесни - оставяйки настрана онова, което наистина има значение: добро хранене и движение."