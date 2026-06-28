Изкуственият интелект може да анализира пазарите за секунди и да ти направи инвестиционно портфолио, но не може да ти стисне ръката и да разбере истинските ти емоции. Поне засега.

Проучване на HSBC - една от най-големите банкови и финансови институции в света, показва, че макар AI бързо да превзема началните етапи на финансовото планиране, професионалните съветници остават незаменими.

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Оказва се, че за финалните и най-важни инвестиционни решения инвеститорите все още търсят "човешкия почерк" - опита, емпатията, сигурността, които един чатбот не може да предложи.

Търсят се хора

Анкетираните в проучването на HSBC са около 10 000 заможни лица на 10 водещи световни пазара. Данните отговорят категорично на въпроса кой управлява капитала в момента.

Мнозинството от 62% от инвеститорите посочват живите финансови специалисти и банкови институции като свой основен източник за нови печеливши инвестиционни идеи.

Около 37% пък заявяват, че именно човек е оказал най-голямо влияние върху финалния им избор къде да вложат парите си. Това е три пъти повече от процента на хората, които са се доверили на AI за последната стъпка.

Увереността и стратегическата експертиза са сред основните причини, поради които професионалните човешки съветници са предпочитани за вземане на окончателно решение, пише CNBC.

За разлика от изкуствения интелект, човешките съветници могат да прилагат преценка, да валидират информация, да откриват грешки в генерирани от изкуствен интелект данни и да интерпретират сложни данни, отбелязва финансовата институция.

Компаниите, които внедряват AI най-ефективно, продължават да разширяват екипите си с по-бързи темпове от своите конкуренти. Това показват резултатите от доклад на PwC - AI Jobs Barometer 2026.

Изкуственият интелект променя динамично профила на търсените умения от работодателите, като засилва значението на човешки качества като преценка, креативност и лидерство.

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Божидар Нейчев, управляващ съдружник в PwC България и ръководител Консултантски услуги в PwC Югоизточна Европа, коментира:

"Традиционната връзка между опита и експертизата се променя. Изкуственият интелект елиминира част от рутинните задачи, които досега служеха като форма на обучение в практиката. Същевременно AI увеличава търсенето на качества като добра преценка, лидерски умения и адаптивност много по-рано в кариерното развитие. Организациите трябва да преосмислят начина, по който развиват своите таланти, ако искат служителите им да успяват в тази нова среда."

Gen Z се доверява на AI

Разбира се, на пазара се вижда и ясна идейна граница, прокарана от възрастта. Младото поколение инвеститори няма абсолютно никакви задръжки спрямо технологиите. Проучването на HSBC показва, че 86% от Gen Z и 82% от милениълите използват изкуствен интелект, за да направляват финансовите си ходове.

Разликата обаче е в това как го използват.

Най-младите гледат на изкуствения интелект като на "дигитален щит". Ползват го основно за улавяне на скрити пазарни рискове и застраховка срещу глупави грешки.

Милениълите са по-прагматични. За тях AI е просто ускорение. Те го натоварват с тежката задача да преравя купища отчети за секунди и да ускорява смилането на сложни анализи.

Почти половината от по-младите инвеститори са заявли, че AI ги е направил по-по-уверени и склонни да поемат пресметнати рискове.

На ниво начални позиции AI също води до промяна и увеличава търсенето на по-"старши" умения сред младите специалисти. Анализ на 2,4 млн. начални позиции в САЩ показва, че ролите с най-висока експозиция към AI са седем пъти по-склонни да изискват умения на ниво старши специалист - като лидерство, креативност или взаимодействие лице в лице.

Kъде (не) вярват на AI?

Големите ентусиасти, при които ефектът от навлизането на технологиите е най-силно изразен, живеят в бързо развиващите се пазари на Азия и Близкия изток. Инвеститорите в Индия, ОАЕ, Малайзия и Хонконг масово и смело внедряват алгоритмите в портфейлите си, отчита HSBC.

Играчите в САЩ, Сингапур, Тайван и Обединеното кралство - традиционните инвеститори, остават много "по-премерени" и консервативни.

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Според PwC секторите с най-голям дял в ръста на AI позиции са технологиите, медиите и телекомуникациите (11%), както и професионалните услуги (6%), докато здравеопазването остава с най-нисък дял под 1%.

Общият брой на позициите е почти двойно по-висок спрямо 2024 г., като ръстът им изпреварва този на всички позиции още от 2015 г. насам.