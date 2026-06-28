Докато в миналото хиляди хора са умирали заради отровни бои в текстила и домакинските изделия, то днес науката и законите са напреднали до такава степен, че подобно нещо е почти невъзможно да се случи. Още преди десетилетие много големи компании се ангажират да премахнат изкуствените оцветители, най-вече в хранително-вкусовата индустрия. Изглежда обаче това време най-накрая е настъпило, ускорено от социалнополитическия натиск не само в ЕС, но и в САЩ.

Пред този казус е изправена и американската компания Mars, на която един от най-известните продукти са разноцветните бонбони M&M's. Оказва се обаче, че някои нюанси са по-трудни за постигане и хранителният гигант ще трябва да се откаже от тях. Едва ли нещо като цвета на бонбоните може да се окаже съществено за приходите на голяма компания като Mars... нали?

Непостижимото синьо

Докато багри като жълто, оранжево и червено се получават лесно от натурални продукти като куркума и цвекло, намирането на сини пигменти в природата се оказва значително по-трудно. Един от малкото варианти се оказва спирулината. Според Wall Street Journal обаче, за да се постигне нюанс, който се доближава до желания, е необходимо около седем пъти повече естествена боя, отколкото изкуствената алтернатива.

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Освен естетическия казус, в процеса на разработка се проявява и технически проблем - когато прахът от спирулина се прибави към сиропа на бонбоните, се получава гъста смес, която възпрепятства равномерното разпръскване на боя и причинява риск от запушване на тръбите.

В по-малки количества, които няма да повлияят на процеса на производство, се появява друг основен цвят - зеленото. Така компанията продължава да работи върху заместители на розовото, синьото, кафявото и най-новият им цвят - лилавото.

Разходите за проучвания и суровини не са единствените. Досега Mars е инвестирал в модернизирането на над 300 машини в производствените си заводи само в САЩ.

Какво променя липсата им?

Бонбоните на M&M's не са само продукт - те са в центъра на маркетинговата стратегия на компанията. Всеки цвят има име, имидж, история и отличаваща се характеристика. Макар на пръв поглед изчезването на някои от основните цветове да изглежда незначително, Mars вече се е изправял пред сериозни имиджови проблеми заради промени, свързани с талисманите.

През 2022 година M&M's ребрандира героите си, като модернизира визията им и добави нов персонаж. Макар незначителни за продукта, промените станаха обект на широк обществен отзвук, а компанията беше бойкотирана. Причината - замяната на високите обувки на зеленото с маратонки и намаляване на височината на тези на кафявото.

Така потребителите се разделиха на две групи - защитаващи и отрицаващи. Повече от 20 хиляди души са подписали онлайн петиция с искане "зеленият M&M's да остане секси".

"Дори обувките на един бонбон могат да бъдат поляризиращи", коментира тогава компанията.

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Макар Mars да не разкри публично как бойкотът е оказал влияние върху печалбите, е сигурно, че поне разходите за реклама са се увеличили. Този случай показва, че на пръв поглед незначителни неща, подхранвани от социалните мрежи, могат да окажат сериозно влияние върху финансовото състояние на бизнеса.

От Mars обявиха, че целта им е да разработят напълно естествени версии на всичките шест традиционни цвята до 2028 година, без това да повлияе на вкуса. Очаква се за пръв път новите продукти да се появят ексклузивно в Amazon, докато класическите версии с изкуствени оцветители ще продължат да се предлагат в търговските мрежи.