Русия очаква до края на 2026 г. да бъдат въведени в експлоатация още 6000 хотелски стаи по програма за преференциално кредитиране на големи туристически обекти. Мярката е част от усилията на Москва да развива вътрешния туризъм и да увеличи хотелския капацитет в страната, предава Интерфакс.

Данните бяха обявени от министъра на икономическото развитие Максим Решетников по време на среща, посветена на развитието на туристическия сектор.

"По програмата за преференциално кредитиране на големи хотели сме въвели в експлоатация 46 обекта с 10 000 стаи. До края на тази година инвеститорите ще изведат на пазара още 6000 стаи. Общо 109 проекта са в процес на изграждане, а други 140 хотела и курорта са на етап проектиране", заяви Решетников.

По думите му става дума за проекти, които са получили подкрепа чрез преференциално финансиране.

Сред останалите инициативи за разширяване на туристическата инфраструктура са проектът "Пет морета и езерото Байкал", програмата за модулни хотели и различни схеми за подкрепа на бизнеса и инфраструктурата.

"Недостигът на хотелски стаи допълнително се намалява чрез тези проекти, както и чрез подкрепа за малки и средни предприятия, инфраструктурни кредити от хазната и други направления", посочи министърът.

Вътрешен туризъм

Русия все повече насочва ресурси към вътрешния туризъм, тъй като международните пътувания за руските граждани са затруднени от ограничения в транспорта, разплащанията и достъпа до част от чуждестранните туристически пазари.

Паралелно с инвестиционните програми правителството използва и данъчни стимули. Решетников посочи, че запазването на нулевата ставка на ДДС за хотелския сектор до 2030 г. е важно решение за индустрията.