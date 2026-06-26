Има една причина, поради която най-успешните инвеститори в света прекарват повече време в изучаване на историята, отколкото в опити да прогнозират следващото заседание на Федералния резерв.

Историята не се повтаря буквално, но се римува изненадващо добре. Когато погледнем графиката на пазарните цикли през последните шест десетилетия, започваме да виждаме не хаос, а повтарящ се модел на човешко поведение - страх, алчност, еуфория и паника, които движат капиталите от едната крайност към другата.

От 1962 г. насам американският пазар е преминал през множество бичи и мечи цикли, но общата картина е впечатляваща. Средният бичи пазар носи доходност от около 152% и продължава приблизително 51 месеца. Средният мечи пазар унищожава около 34% от стойността на индекса, но трае едва 11 месеца. Това означава, че инвеститорите прекарват близо пет пъти повече време в печелене на пари, отколкото в губене на пари. Именно затова дългосрочното инвестиране работи толкова добре. Въпросът обаче е къде се намираме днес в този цикъл.

Първият голям период в графиката започва през 1962 г. и продължава до края на десетилетието. Това е ерата на следвоенния икономически бум в САЩ. S&P 500 реализира ръст от приблизително 80% за около шест години. Инвеститорите започват да вярват, че американската икономика е навлязла в нова ера на стабилен растеж. Следва обаче спад от около 22%, който макар и умерен спрямо по-късните кризи, напомня, че пазарите никога не се движат по права линия.

Само няколко години по-късно идва нов възход с ръст от близо 48%, последван от спад от над 36%. Причините са комбинация от инфлационен натиск, геополитическа несигурност и постепенно охлаждане на икономиката. Инвеститорите тогава също вярват, че всяка корекция е временна. Реалността обаче е, че навлизат в една от най-трудните декади за американските акции.

Между 1974 и 1980 г. пазарът възстановява над 73%, но скоро след това идва един от най-тежките спадове на следвоенната епоха. Петролният шок, високата инфлация и агресивното повишаване на лихвите от Пол Волкър водят до спад от над 48%. За много инвеститори това е първата среща с истинска стагфлация - комбинация от слаб растеж и висока инфлация. Интересното е, че именно в такива моменти се създават най-добрите възможности за дългосрочните инвеститори.

След това започва една от най-великите истории на капиталовите пазари. Между 1982 и 1987 г. S&P 500 нараства с над 125%. Инфлацията е овладяна, лихвите започват да падат, а американската икономика навлиза в нов цикъл на растеж. Еуфорията обаче достига крайност през октомври 1987 г., когато идва известният "Черен понеделник". Пазарът губи над 33% за сравнително кратък период. По онова време мнозина вярват, че това е началото на нова депресия. Историята показва точно обратното.

От пепелта на кризата през 1987 г. се ражда най-впечатляващият бичи пазар на модерната история. Между 1987 и 2000 г. индексът реализира колосална доходност от над 582%. Това са почти 13 години непрекъснат растеж. Интернет навлиза в ежедневието, компютрите стават масови, а инвеститорите започват да вярват, че традиционните правила за оценка вече не важат. Компании без печалби достигат милиардни оценки. Nasdaq изпреварва S&P 500 със 154 процентни пункта за две години. Именно този период е класическият пример за балон.

Когато балонът се пука през 2000 г., последиците са опустошителни. S&P 500 губи около 49%, а Nasdaq близо 80%. Хиляди интернет компании изчезват. Интересното е, че технологията не изчезва. Изчезват нереалистичните очаквания. Amazon оцелява. Microsoft оцелява. Google се ражда именно след този период. Балоните често унищожават спекулацията, но не и истинската иновация.

Следва възстановяване от над 101% между 2002 и 2007 г. Това е периодът на жилищния бум. Цените на имотите растат почти непрекъснато. Банковата система увеличава кредитирането. Инвеститорите вярват, че недвижимите имоти могат само да поскъпват. Днес това звучи абсурдно, но тогава е било доминиращото убеждение. Резултатът е най-тежката финансова криза след Голямата депресия. S&P 500 губи близо 52%, а трилиони долари пазарна стойност изчезват за по-малко от две години.

Това обаче създава основата за следващия гигантски цикъл. От март 2009 г. до началото на 2020 г. американският пазар реализира доходност от над 400%. Това е периодът на ултраниски лихви, количествени улеснения и възхода на технологичните гиганти. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta се превръщат в най-ценните компании на планетата. Интересното е, че този бичи пазар продължава повече от десетилетие - двойно над историческата средна стойност.

След това идва пандемията. Само за няколко седмици през 2020 г. индексът губи около 34%. Това е най-бързият мечи пазар в историята. Но благодарение на безпрецедентните стимули следва ново възстановяване. Между 2020 и началото на 2022 г. пазарът нараства с над 114%.

Когато инфлацията избухва след пандемията, Федералният резерв е принуден да повиши лихвите с най-бързия темп от десетилетия. Това води до нов спад от около 25% през 2022 г. Много инвеститори тогава смятат, че технологичната ера е приключила. Само година по-късно започва новият AI цикъл.

Именно тук стигаме до настоящия момент. Последният бичи пазар стартира през октомври 2022 г. Ако използваме историческата средна продължителност от около 51 месеца, това би означавало, че статистически цикълът може да достигне по-зряла фаза през 2026-2027 г. Разбира се, историята не е часовник. Някои цикли приключват след две години. Други продължават десетилетие. Но колкото по-дълго продължава един бичи пазар, толкова повече инвеститорите започват да подценяват риска.

Тук се появява и интересният европейски контекст. За разлика от 1999 г., днес не виждаме масова спекулация във всички сектори. Вместо това капиталът е концентриран основно в изкуствения интелект и технологичната инфраструктура. Nvidia, Broadcom, Micron, TSMC и други компании се възползват от огромни инвестиции в центрове за данни. В Европа подобна роля играят ASML, Schneider Electric, Siemens, SAP и други индустриални шампиони, които доставят реалната инфраструктура зад AI революцията.

Това е съществена разлика спрямо интернет балона. Тогава инвеститорите плащаха за обещания. Днес плащат за реални приходи и реални печалби. Но това не означава, че оценките не могат да станат прекомерни. Историята показва, че дори най-добрите компании могат да бъдат лоша инвестиция, ако бъдат купени на прекалено висока цена.

Най-важният урок от тази графика е прост. Не знаем дали следващата голяма корекция ще започне през 2027 г., 2028 г. или по-късно. Но знаем, че тя ще дойде. Всички бичи пазари в историята са приключвали. Всички мечи пазари също са приключвали. Инвеститорите, които се опитват да познаят точния момент на върха, почти винаги грешат. Инвеститорите, които разбират циклите и управляват риска си, обикновено излизат победители.

Шестдесет години история показват, че пазарът възнаграждава търпението, но наказва еуфорията. Именно когато всички започнат да вярват, че този път е различно, цикълът обикновено е най-близо до своя край.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.