Слънчевата енергия се е превърнала в неочакван финансов щит за Европа по време на последната криза в Близкия изток, която разклати пазарите. Европейският фотоволтаичен парк е спестил на ЕС 20 милиарда евро от разходи за внос на газ за период от едва около 140 дни между 1 март и 15 юли 2026 г.
Данните от нов анализ на SolarPower Europe показват, че ускореното изграждане на слънчеви мощности е генерирало средно по 146 милиона евро от спестявания на ден.
Това е омекотило пазарния шок от скока на цените на горивото.
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Поставяне на рекорди
За първи път в историята на ЕС слънчевата енергия изпреварва всички останали източници на електроенергия в рамките на един месец.
През юни 2026 г. слънчевата енергия е станала най-големият източник на електроенергия в ЕС, според доклад на Ember. Тя е генерирала рекордните 52 тераватчаса, или около 1/4 от месечното производство на блока.
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Още през изминалата година вятърът и слънцето заедно успяха да изпреварят изкопаемите горива. Освен това се наблюдава и свиване на въглищата до историческо дъно.
Срещу енергийни кризи
Според прогнозите цените на газа ще останат високи.
"Зелени заедно"
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Цената на суровия петрол сорт Брент днес се търгува около 85 за барел долара, според сайта Investing.com. Насочва се към седмичен ръст от 12%.
Американският лек суров петрол (WTI) също отбелязва лек дневен ръст и се търгува на нива около 79,7 долара за барел.
"Всеки мегаватчас, генериран от слънчева енергия, намалява зависимостта ни от внос на изкопаеми горива и прави Европа по-безопасна", казва Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на SolarPower Europe, цитиран от Euronews.
Лидерите на пазара
Зад разширяването на капацитета на Стария континент най-вече стоят Германия, Испания и Полша. През последните години в тези страни се развиха мащабни инвестиции за работеща алтернативна на руските и близкоизточните доставки.
Германия е с най-голям инсталиран капацитет, благодарение на мащабни стимули и бум на покривните соларни инсталации за домакинствата и бизнеса.
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Испания от своя страна изгражда индустриални соларни паркове, които произвеждат най-евтиния промишлен ток в Европа.
Шампион в Източна Европа е Полша, която направи преход от въглища към слънце чрез силна държавна подкрепа за микроинсталации.
България - страна на батерии
Страната ни преживява фотоволтаичен бум през последните две години. Новоизградените слънчеви централи у нас вече покриват над 40% от дневното потребление на електроенергия в слънчевите часове през уикендите.
Това обаче доведе и до нулеви и дори отрицателни цени на тока по обяд, когато производството достига своя пик, а индустриалното потребление е ниско, според Българската независима енергийна борса.
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Българската "АмонРа Енерджи" започва производство на соларни системи и зарядни станции
Освен това България се превърна в световен лидер по батерии за съхранение на енергия с лед бързи инвестиции за близо 2 милиарда евро, предимно частен капитал и средства по Плана за възстановяване и устойчивост.
Батерийните системи за съхранение на електрическа енергия (BESS) надхвърлиха 16% от общите инсталирани мощности у нас. Това е най-високото ниво на пазарна наситеност, регистрирано в глобален мащаб.
"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, ЕнЕфект.