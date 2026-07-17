Слънчевата енергия се е превърнала в неочакван финансов щит за Европа по време на последната криза в Близкия изток, която разклати пазарите. Европейският фотоволтаичен парк е спестил на ЕС 20 милиарда евро от разходи за внос на газ за период от едва около 140 дни между 1 март и 15 юли 2026 г.

Данните от нов анализ на SolarPower Europe показват, че ускореното изграждане на слънчеви мощности е генерирало средно по 146 милиона евро от спестявания на ден.

Това е омекотило пазарния шок от скока на цените на горивото.

Поставяне на рекорди

За първи път в историята на ЕС слънчевата енергия изпреварва всички останали източници на електроенергия в рамките на един месец.

През юни 2026 г. слънчевата енергия е станала най-големият източник на електроенергия в ЕС, според доклад на Ember. Тя е генерирала рекордните 52 тераватчаса, или около 1/4 от месечното производство на блока.

Още през изминалата година вятърът и слънцето заедно успяха да изпреварят изкопаемите горива. Освен това се наблюдава и свиване на въглищата до историческо дъно.

Срещу енергийни кризи

Според прогнозите цените на газа ще останат високи.

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Цената на суровия петрол сорт Брент днес се търгува около 85 за барел долара, според сайта Investing.com. Насочва се към седмичен ръст от 12%.

Американският лек суров петрол (WTI) също отбелязва лек дневен ръст и се търгува на нива около 79,7 долара за барел.

"Всеки мегаватчас, генериран от слънчева енергия, намалява зависимостта ни от внос на изкопаеми горива и прави Европа по-безопасна", казва Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на SolarPower Europe, цитиран от Euronews.

Лидерите на пазара

Зад разширяването на капацитета на Стария континент най-вече стоят Германия, Испания и Полша. През последните години в тези страни се развиха мащабни инвестиции за работеща алтернативна на руските и близкоизточните доставки.

Германия е с най-голям инсталиран капацитет, благодарение на мащабни стимули и бум на покривните соларни инсталации за домакинствата и бизнеса.

Испания от своя страна изгражда индустриални соларни паркове, които произвеждат най-евтиния промишлен ток в Европа.

Шампион в Източна Европа е Полша, която направи преход от въглища към слънце чрез силна държавна подкрепа за микроинсталации.

България - страна на батерии

Страната ни преживява фотоволтаичен бум през последните две години. Новоизградените слънчеви централи у нас вече покриват над 40% от дневното потребление на електроенергия в слънчевите часове през уикендите.

Това обаче доведе и до нулеви и дори отрицателни цени на тока по обяд, когато производството достига своя пик, а индустриалното потребление е ниско, според Българската независима енергийна борса.

Освен това България се превърна в световен лидер по батерии за съхранение на енергия с лед бързи инвестиции за близо 2 милиарда евро, предимно частен капитал и средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Батерийните системи за съхранение на електрическа енергия (BESS) надхвърлиха 16% от общите инсталирани мощности у нас. Това е най-високото ниво на пазарна наситеност, регистрирано в глобален мащаб.