Слънчевата енергия се е превърнала в неочакван финансов щит за Европа по време на последната криза в Близкия изток, която разклати пазарите. Европейският фотоволтаичен парк е спестил на ЕС 20 милиарда евро от разходи за внос на газ за период от едва около 140 дни между 1 март и 15 юли 2026 г.

Данните от нов анализ на SolarPower Europe показват, че ускореното изграждане на слънчеви мощности е генерирало средно по 146 милиона евро от спестявания на ден.

Това е омекотило пазарния шок от скока на цените на горивото.

Китайските соларни панели вече няма да са (толкова) евтини

Китайските соларни панели вече няма да са (толкова) евтини

Мярката идва на фона на свръхпредлагане в сектора

Поставяне на рекорди

За първи път в историята на ЕС слънчевата енергия изпреварва всички останали източници на електроенергия в рамките на един месец.

През юни 2026 г. слънчевата енергия е станала най-големият източник на електроенергия в ЕС, според доклад на Ember. Тя е генерирала рекордните 52 тераватчаса, или около 1/4 от месечното производство на блока.

Турция има план да превърне слънцето в основен източник на енергия

Турция има план да превърне слънцето в основен източник на енергия

Нов доклад разкрива как това ще стане възможно

Още през изминалата година вятърът и слънцето заедно успяха да изпреварят изкопаемите горива. Освен това се наблюдава и свиване на въглищата до историческо дъно.

Срещу енергийни кризи

Според прогнозите цените на газа ще останат високи.

"Зелени заедно"

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Цената на суровия петрол сорт Брент днес се търгува около 85 за барел долара, според сайта Investing.com. Насочва се към седмичен ръст от 12%.

Американският лек суров петрол (WTI) също отбелязва лек дневен ръст и се търгува на нива около 79,7 долара за барел.

"Всеки мегаватчас, генериран от слънчева енергия, намалява зависимостта ни от внос на изкопаеми горива и прави Европа по-безопасна", казва Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на SolarPower Europe, цитиран от Euronews.

Лидерите на пазара

Зад разширяването на капацитета на Стария континент най-вече стоят Германия, Испания и Полша. През последните години в тези страни се развиха мащабни инвестиции за работеща алтернативна на руските и близкоизточните доставки.

Германия е с най-голям инсталиран капацитет, благодарение на мащабни стимули и бум на покривните соларни инсталации за домакинствата и бизнеса.

Енергийна революция в Германия: 1 милион домакинства вече притежават соларни системи на балконите си

Революция в Германия: Вече 1 милион домакинства притежават соларни системи на балконите си

Технологията вече е достъпна за масовия потребител

Испания от своя страна изгражда индустриални соларни паркове, които произвеждат най-евтиния промишлен ток в Европа.

Шампион в Източна Европа е Полша, която направи преход от въглища към слънце чрез силна държавна подкрепа за микроинсталации.

България - страна на батерии

Страната ни преживява фотоволтаичен бум през последните две години. Новоизградените слънчеви централи у нас вече покриват над 40% от дневното потребление на електроенергия в слънчевите часове през уикендите.

Това обаче доведе и до нулеви и дори отрицателни цени на тока по обяд, когато производството достига своя пик, а индустриалното потребление е ниско, според  Българската независима енергийна борса.

Българска фотоволтаична компания започва производство на соларни системи и зарядни станции

Българска фотоволтаична компания започва производство на соларни системи и зарядни станции

Българската "АмонРа Енерджи" започва производство на соларни системи и зарядни станции

Освен това България се превърна в световен лидер по батерии за съхранение на енергия с лед бързи инвестиции за близо 2 милиарда евро, предимно частен капитал и средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Батерийните системи за съхранение на електрическа енергия (BESS) надхвърлиха 16% от общите инсталирани мощности у нас. Това е най-високото ниво на пазарна наситеност, регистрирано в глобален мащаб.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, ЕнЕфект.