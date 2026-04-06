След дългият ръст нагоре, наскоро глобалните цени на какаото буквално се сринаха. Потребителите очакваха това да доведе до спад и на цените дребно, но за момента това не се случва, съобщават световните медии. Оказва се, че потребителите дори плащат повече за шоколадови яйца и изделия по време на великденските празници тази година.

Каква е причината? Производителите на шоколадови изделия се опитват да компенсират загубите от неотдавнашния скок в цената на суровината, който според анализаторите ще остави трайни следи в сладкарския сектор.

Цените на какаото в Ню Йорк и Лондон са се сринали с повече от 70% спрямо рекордните нива от 2024 г., тъй като добивите на културата в Западна Африка, основния регион за отглеждането ѝ, са се увеличили, а потребителското търсене в Европа и САЩ е спаднало, пишат световните агенции, позовавайки се на анализ на FT.

Това развитие е в рязък контраст с цените на повечето други т. нар. меки суровини, които са се повишили през последния месец в резултат на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По-евтиното какао обаче все още не се е отразило в цените на шоколадите, което дава възможност на производителите да се възползват от периода на засилено търсене около Великден, за да възстановят част от производствените си разходи, натрупани в периода когато цената на суровината беше по-висока.

Една от основните причини за това, че по-ниските цени на какаото все още не са достигнали до крайния потребител в Европа и Америка е, че има забавяне между момента, в който компаниите купуват какао, и момента на ценообразуване и продажба на дребно на шоколада, обясняват експерти. За този Великден повечето какао е било закупено още през май, юни и юли миналата година.

Добрата потребителска новина е, че според анализатори на американската инвестиционна банка Morgan Stanley разходите за производителите на шоколад в Европа и САЩ все пак би трябвало да спаднат от второто тримесечие на 2026-а година.

Малко вероятно е обаче цените на шоколада да се върнат до нивата, наблюдавани преди рязкото поскъпване на какаото.