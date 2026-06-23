Китайският минен гигант Zijin Mining подготвя нов етап от разширяването на присъствието си в Сърбия. Правителството в Белград започна процедура по изготвяне на специален пространствен план за минно-металургичния комплекс "Чукару Пеки" и "Малка Голая" в източната част на страната. Проектът е свързан с находище, което според предварителните проучвания има ресурси от порядъка на 2,81 милиона тона мед и 92 тона злато.

Решението е публикувано в сръбския Държавен вестник и предвижда разработването на специален устройствен план за бъдещия комплекс. Той ще обхване територии около градовете Бор и Зайчар - един от най-важните минни райони в страната.

Средствата за изготвянето на плана ще бъдат осигурени от Serbia Zijin Mining - сръбското подразделение на китайската Zijin Mining. Паралелно с това властите са започнали процедура по стратегическа оценка на въздействието върху околната среда.

Проектът е поредна стъпка в разширяването на китайското присъствие в сръбския минен сектор. През 2018 г. Zijin придоби контрол над изпадналия в затруднение държавен минен гигант RTB Bor, който днес работи под името Serbia Zijin Copper. Впоследствие разви и едно от най-перспективните нови медни находища в Европа - Чукару Пеки.

Интересът към настоящия проект е свързан най-вече с находището "Малка Голая". В края на 2024 г. Zijin Mining и Sino-Zijin Resources създадоха дружеството Malka Golaja Mining със седалище в Зайчар, чиято основна дейност е добивът на цветни и благородни метали.

Според официален доклад на компанията предварителните проучвания са идентифицирали около 2,81 милиона тона мед със средно съдържание от 1,87%, както и 92 тона злато със средно съдържание от 0,61 грама на тон руда.

При текущите пазарни цени на металите това се равнява на теоретична стойност на съдържащите се суровини от близо $37 милиарда долара. Реалността обаче ще зависи от размера на запасите, подлежащи на извличане, бъдещите инвестиции, разходите за добив и пазарната конюнктура, посочват експерти.

От Zijin подчертават, че находището остава отворено в периферните си части, което предполага потенциал за откриване на допълнителни ресурси при бъдещи геоложки проучвания.

Окончателните граници на комплекса ще бъдат определени в хода на изготвянето на пространствения план и обществените консултации. Проектът ще бъде подложен и на обществено обсъждане в Бор и Зайчар.

Разработването на нови медни находища идва в момент на растящо глобално търсене на стратегически суровини. Медта е сред ключовите метали за електропреносните мрежи, възобновяемата енергия, центровете за данни и производството на електромобили, докато златото продължава да бъде предпочитан актив в периоди на икономическа и геополитическа несигурност.