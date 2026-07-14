В продължение на хилядолетия златото е символ на богатството, сигурността и съхранението на стойност. То е преживяло войни, финансови кризи, фалити на държави, разпадане на валутни режими и безброй икономически експерименти. Малко активи могат да се похвалят с подобна история. Именно затова не бих спорил с твърдението, че златото има своето място в добре диверсифицирания портфейл. Бих оспорил нещо съвсем различно - убеждението, че то е една от най-добрите инвестиции днес.

Това е важна разлика. Инвеститорите често смесват качеството на един актив с качеството на инвестицията. Но историята на финансовите пазари показва, че почти няма актив, който да е толкова добър, че да оправдае всяка цена. През 1989 г. японските акции изглеждат неудържими. През 2000 г. Cisco и Intel са безспорните победители на интернет революцията. През 2021 г. Tesla и Bitcoin изглеждат като активи, които могат единствено да поскъпват. Нито една от тези компании или технологии не се оказва провал. Провалът идва от друго - инвеститорите започват да плащат цени, които предполагат, че бъдещето вече няма ограничения.

Именно тук според мен се намира най-големият риск при златото днес. Почти всички аргументи в негова полза вече са добре известни. Светът е по-задлъжнял от всякога. Геополитическото напрежение остава високо. Централните банки купуват рекордни количества злато. Инфлацията вече не изглежда напълно овладяна. Дедоларизацията се превърна в една от най-обсъжданите теми сред инвеститорите. Ако прочетете десет анализа защо трябва да купувате злато, вероятно ще срещнете едни и същи аргументи във всичките десет.

И именно това трябва да ви накара да се замислите.

На финансовите пазари най-опасните инвестиции рядко са тези, които никой не харесва. Най-опасни обикновено са онези, около които почти няма несъгласие. Когато всички вече са убедени в една история, възниква един неудобен въпрос: колко от тази история вече е включена в цената?

Източник: Теодор Минчев

Това не е теоретичен риск. Световният съвет по златото отчете, че общото търсене на злато през 2025 г. надхвърли 5000 тона за първи път в историята, докато стойността на пазара достигна рекордните 555 милиарда долара. Златните ETF-и отчетоха едни от най-силните нетни входящи потоци в историята, а инвестициите в кюлчета и монети достигнаха най-високите си нива от повече от десетилетие.

Централните банки също продължават да купуват агресивно. Само през първото тримесечие на 2026 г. официалният сектор добавя близо 244 тона, а рекордните 45% от централните банки заявяват, че възнамеряват да увеличат още резервите си през следващите дванадесет месеца.

На пръв поглед това изглежда като най-силния възможен аргумент в полза на златото.

Парадоксално, аз го виждам и като един от най-силните аргументи за предпазливост.

Причината е проста. Пазарите не печелят най-много, когато разпознаят очевидното. Печелят, когато разпознаят това, което останалите все още не виждат. Ако почти всички вече вярват, че централните банки ще продължат да купуват, че геополитическото напрежение ще остане високо и че златото е естественият победител, тогава логичният въпрос вече не е дали тези фактори са реални. Въпросът е дали те вече не са напълно капитализирани в цената.

Историята многократно е показвала, че най-големите грешки на инвеститорите започват именно тогава, когато те престанат да търсят какво може да се обърка със собствената им теза. Confirmation bias - склонността да търсим само информация, която потвърждава убежденията ни - е една от най-добре документираните поведенчески грешки във финансите. Колкото по-силен е консенсусът, толкова по-трудно става някой да зададе неудобния въпрос дали пазарът вече не е платил прекалено висока цена за тази сигурност.

И може би именно тук започва истинският разговор за златото. Не дали е ценен актив. А дали при днешната цена все още предлага достатъчно добра инвестиционна възможност.

А ето и графиката, която трябва наистина да изправя косите на "златните буболечки":

Източник: Теодор Минчев

Най-големият мит за златото - че инфлацията определя цената му

Ако попитате десет инвеститори защо купуват злато, вероятно поне осем ще дадат един и същи отговор: "Защото идва инфлация." Това е може би най-разпространеното убеждение на финансовите пазари. Проблемът е, че историята не го подкрепя толкова убедително, колкото повечето хора смятат.

Всъщност връзката между инфлацията и цената на златото е изненадващо слаба. Анализ на World Gold Council показва, че от 1971 г. насам едва около 16% от движението в цената на златото може да бъде обяснено с промените в индекса на потребителските цени (CPI). С други думи, повече от 80% от ценовите движения се определят от други фактори.

Това обяснява защо някои от най-популярните инвестиционни тези за златото често се разминават с реалността. През 2022 г. например инфлацията в САЩ достигна най-високите си нива от четири десетилетия. Ако популярната теория беше напълно вярна, златото трябваше да преживее историческо рали. Вместо това годината приключи с почти нулева доходност за метала, докато Федералният резерв агресивно повишаваше лихвените проценти.

Причината е проста. Истинският двигател на златото не е инфлацията сама по себе си. Истинският двигател са реалните лихвени проценти - тоест лихвите след приспадане на инфлацията.

Това е фундаментална разлика.

Златото не носи дивидент. Не изплаща купон. Не генерира паричен поток. То просто съществува. Именно затова цената на притежаването му се измерва чрез пропуснатата доходност, която инвеститорът би получил, ако вместо това държи държавни облигации или други лихвоносни активи. Когато реалните лихви са отрицателни или близо до нулата, тази пропусната доходност практически изчезва и златото става много по-привлекателно. Когато реалните лихви се покачват, алтернативната цена на притежаването му също нараства. Това е една от най-добре документираните зависимости във финансовата литература.

Историята го потвърждава. Между 2001 и 2011 г. реалните лихви постепенно се понижаваха, а след глобалната финансова криза и политиката на нулеви лихви дори станаха отрицателни. Именно тогава златото поскъпна от около 250 долара до над 1900 долара за тройунция. Повечето инвеститори си спомнят бума като "инфлационното рали на златото". Всъщност то беше преди всичко ралито на отрицателните реални лихви.

Източник: Теодор Минчев

След това картината се промени. Между 2011 и 2015 г. Федералният резерв започна постепенно да нормализира политиката си, реалните доходности се повишиха и цената на златото се понижи с приблизително 40%. Не защото светът внезапно стана по-сигурен, а защото алтернативната цена на притежаването на актив без доходност отново започна да расте.

Тук обаче идва най-интересната част.

След 2022 г. тази историческа връзка започна частично да се нарушава. Реалните доходности в САЩ се покачиха до най-високите си нива от световната финансова криза насам, но златото отказа да се държи така, както би подсказвала историята. Вместо да поевтинее чувствително, то остана изненадващо устойчиво и впоследствие достигна нови исторически върхове. J.P. Morgan обяснява това с рекордните покупки от страна на централните банки, силното инвестиционно търсене и нарасналите геополитически рискове, които временно компенсират негативния ефект от по-високите реални лихви.

Именно това според мен е най-важният въпрос, който инвеститорите трябва да си зададат днес.

Ако цената на златото вече не се движи само от реалните лихви, а и от извънредни фактори като рекордно търсене от централните банки и геополитически страхове, какво ще се случи, ако част от тези фактори започнат постепенно да отслабват? Колко голяма част от днешната цена се дължи на фундаментална стойност и колко - на извънредна премия за несигурност?

Именно тук според мен започва истинският инвестиционен дебат. Не дали златото е ценен актив. А дали инвеститорите вече не плащат цена, която предполага, че днешните извънредни условия ще останат постоянни.

Защото историята на финансовите пазари рядко наказва инвеститорите за това, че са избрали правилния актив. Много по-често ги наказва за това, че са предположили, че настоящият режим ще продължи вечно.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.