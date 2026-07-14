Според данни на Евростат общата безработица в ЕС е спаднала почти двойно от 2013 година насам, като изключение се забелязва единствено по време на пандемията. През последните четири години процентът остава почти непроменен, като за май 2026 г. в еврозоната е бил 6,2%, а в ЕС - 5,9%.

До голяма степен графиката за младежката безработица наподобява тази на общата. Наблюдават се обаче няколко съществени разлики. Първата - ръстът по време на COVID-19 е значително по-голям и внезапен, отколкото сред трудоспособното население над 25 години. По-притеснителното обаче, че през последните четири години не се наблюдава константно понижаване, дори и минимално, а редуване на периоди на спад и увеличение.

Източник: Eurostat

Така в момента нивото на безработица сред младежите между 15 и 24 години е 15,2% в ЕС, което е увеличение спрямо предходния месец, а в еврозоната 14,7%. От доклада на DataPulse Research, който разглежда стойностите по държави за 2025 година, се забелязва, че разликата между водещата страна (Естония - близо 27%) и тази в дъното на класацията (Малта - 6,2%), е повече от четири пъти.

Сред първите по младежка безработица са още Испания, Швеция и Румъния с около 24%, както и Финландия, Люксембург и Италия. Факторите, които влияят, са икономическата нестабилност, структурни слабости на пазара на труда и по-слабо развити системи за професионално обучение. Макар срочните договори и стажовете да осигуряват временна заетост, често не успяват да предложат устойчив професионален път, се отбелязва в доклада.

България се доближава до средното ниво за ЕС с 15% безработни младежи. Най-ниски стойности - под 12% - отбелязват Нидерландия, Словения, Ирландия и Чехия. Благодарение на дуалното обучение, което интегрира младите в трудовия живот на сравнително ранен етап и улеснява директния преход от училище към работа, Германия отбелязва вторите най-ниски нива в ЕС - 6,3%.

Въпреки това, търговските асоциации предупреждават за увеличаващ се недостиг на квалифицирани работници в някои сектори. Това показва, че интегриращата държавна политика не е достатъчна, когато интересите на младите хора не съвпадат с нуждите на пазара на труда.