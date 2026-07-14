Преди 2 години Европа имаше своя корпоративен шампион. Датската Novo Nordisk беше най-скъпата публична компания на континента с пазарна оценка от около $640 милиарда - повече от LVMH, ASML и всеки европейски автомобилен производител. Днес картината е коренно различна.

Производителят на лекарствата Ozempic и Wegovy е загубил близо половин трилион долара от пазарната си стойност, а историята му се превръща в едно от най-показателните доказателства колко трудно европейските компании успяват да запазят лидерството си срещу американската конкуренция.

По-малко от 2 години след върха си Novo Nordisk вече струва под $160 милиарда. За първи път в съвременната си история компанията предупреди инвеститорите, че очаква спад както на приходите, така и на печалбата.

Случаят обаче далеч не е просто история за един фармацевтичен производител. Той показва, че създаването на революционен продукт вече не е достатъчно, ако една компания не успее да го произвежда в достатъчни количества, да защити пазарната си позиция и да разработва следващото поколение иновации.

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От революционно лекарство до лидер на пазара

Възходът на Novo Nordisk започва със семаглутид - активното вещество в лекарството за диабет Ozempic. След като става ясно, че то води и до значителна загуба на тегло, компанията пуска на пазара Wegovy за лечение на затлъстяване. Търсенето се оказва толкова голямо, че производството не успява да го настигне.

Именно тогава на сцената излиза американската Eli Lilly. Компанията не само разработва конкурентното лекарство тирзепатид, продавано под имената Mounjaro и Zepbound, което показва по-добри резултати в клиничните изпитвания, но и инвестира над $50 милиарда в разширяване на производствения си капацитет. Докато Novo Nordisk трудно смогва на поръчките, Eli Lilly вече разполага с фабриките, необходими да задоволи търсенето.

Днес американската компания държи приблизително 60% от пазара на лекарства срещу затлъстяване, докато делът на Novo Nordisk е около 40%.

Надеждите на датската компания да обърне тенденцията с новото поколение лекарство CagriSema също не се оправдават. Резултатите от клиничните изпитвания показват, че то не успява да надмине продукта на Eli Lilly, а акциите на Novo Nordisk губят около 15% от стойността си само за една борсова сесия.

Конкуренцията обаче е само част от проблема.

Novo Nordisk е принудена да намали цените на Wegovy в САЩ след споразумение с американските власти, което отслабва ценовата й сила на най-важния пазар. В същото време патентната защита на семаглутида започва да изтича в редица държави, отваряйки път за генерични версии на лекарството.

Другият сериозен проблем е зависимостта на компанията от сравнително ограничено портфолио. За разлика от конкуренти като Roche, Novartis или AstraZeneca, които развиват по-широк спектър от лекарства, Novo Nordisk разчита основно на продуктите си за диабет и затлъстяване. Когато именно те попадат под натиск, възможностите за компенсиране на загубите се оказват ограничени.

Защо това има значение

Сривът на Novo Nordisk далеч не е само корпоративна история. Компанията е толкова голяма спрямо датската икономика, че представянето й влияе върху фондовия пазар, пенсионните фондове и дори върху основни икономически показатели на страната.

Но по-важният извод е за Европа като цяло.

Novo Nordisk беше сочена като доказателство, че континентът все още може да създава световни лидери. Само че лидерството се оказа далеч по-трудно за запазване, отколкото за постигане. Докато датската компания разработи едно от най-търсените лекарства в света, американският ѝ конкурент инвестира в производствени мощности, увеличи мащаба си и успя да се възползва от недостига на пазара.

Именно тук е големият урок. Днес конкурентното предимство не се определя само от научното откритие или патента. То зависи от способността една компания да произвежда в големи обеми, да защитава пазарните си позиции и непрекъснато да инвестира в следващото поколение продукти.