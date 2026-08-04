През 2025 г. българите са извадили от джоба си 744,5 млн. лв, или над 381 милиона евро, за доплащане на медикаменти, покривани от НЗОК. Това показват данните от новия интерактивен инструмент Доплащане.бг на Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Докладите на Световната здравна организация потвърждават притеснителната тенденция, че преките плащания от пациентите у нас формират 39% от общите здравни разходи. Това ниво е почти двойно над средното за Европейския съюз, което е 21%.

Основен източник на тази финансова тежест за домакинствата остават тъкмо лекарствата за домашно лечение.

Доплащания

Широкоразпространените социално-значими незаразни хронични болести като хипертония, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последици от инсулт формират основния дял от доплащането за лекарства по НЗОК в България.

Представляват почти две трети (63,9%) от всичко доплатено от джоба на пациентите - или малко под 81 млн. евро.

След тях следват предсърдното мъждене и трептене с 53,2 млн. евро, както и инсулинозависимия захарен диабет с 31 млн. евро доплатени. При хиперплазията на простатата цели 80% от парите идват от пациента.

Разлика в населеното място

Според доклада съществуват огромни разлики между областите.

Източник: Доплащане.бг

В област Видин пациентите поемат 38,9% от стойността на лекарствата си от джоба, което е най-високият дял в страната, докато в София-град делът е 26,5%, най-ниският. По-бедните области системно поемат по-голям дял от разходите за собствени лекарства.

Доплащането за лекарства продължава да расте. То е с близо 141 млн. лв. повече отпреди две години, въпреки че НЗОК поема все по-голям дял от разходите, допълват от Доплащане.бг.