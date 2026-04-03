Администрацията на президента Доналд Тръмп е изготвила заповед, с която ще се въведат мита от 100% върху вноса на патентовани лекарства и техните активни съставки, съобщи бизнес телевизията CNBC.

Митата ще се прилагат за фармацевтични компании (от страни), които не са постигнали със САЩ споразумения за най-облагодетелствана нация или които компании не преговарят с правителството за понижаване на цените на лекарствата в страната.

От ноември миналата година досега над дузина големи фармацевтични компании, включително Novo Nordisk, Pfizer и Eli Lilly, са подписали споразумения със САЩ за намаляване на цените както на нови, така и на съществуващи лекарства.

Що се отнася до митата, по-рано днес The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на Тръмп се готви да въведе митническа ставка от 25% върху готови продукти, произведени от вносна стомана и алуминий.