Полската фармацевтична група Polpharma придоби румънския производител Biofarm в сделка на стойност около €257 милиона. С нея най-големият производител на лекарства в Полша разширява присъствието си на един от най-големите фармацевтични пазари в Централна и Източна Европа.

Оценката на Biofarm възлиза на приблизително 1,1 милиарда полски злоти (€257 милиона). Според Polpharma придобиването е част от стратегията на групата за изграждане на по-силна и интегрирана европейска фармацевтична платформа. На този фон Румъния е определена като ключов пазар за бъдещото й развитие.

"Придобиването на Biofarm потвърждава дългосрочния ни ангажимент да изградим силна мултирегионална фармацевтична организация", коментира главният изпълнителен директор на Polpharma Себастиан Шиманек. По думите му компанията цели да подобри достъпа до лекарства и да допринесе за укрепването на фармацевтичната сигурност в Централна и Източна Европа.

След финализирането на сделката Шиманек и регионалният директор за Централна и Източна Европа Тамаш Ури ще се присъединят към Съвета на директорите на Biofarm. Компанията уверява, че румънският производител ще продължи да работи без прекъсване, като ще запази местната си идентичност и отношенията си с партньорите.

Основана преди повече от век - през 1921 г., Biofarm е сред водещите фармацевтични компании в Румъния. Дружеството разполага с две производствени бази, изнася продукция за Европа и Азия и предлага портфолио от над 200 продукта в различни терапевтични области.

Сделката има и косвена връзка с българския пазар. Polpharma оперира у нас чрез свое представителство от 2013 г. Групата развива дейност в Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, разполага с портфолио от около 600 лекарствени продукта и близо 400 разработки, а в нея работят над 7500 души. Компанията е специализирана в производството на медикаменти за кардиология, гастроентерология и неврология, като паралелно с това развива и биоподобни лекарства.