Novo Nordisk A/S ще съкрати 9000 работни места в световен мащаб и ще намали прогнозата си за печалба за трети път тази година, докато се бори да възвърне позициите, които завзе конкурентната Eli Lilly & Co. на процъфтяващия пазар на лекарства срещу затлъстяване, съобщава Bloomberg.

Датската компания, производител на Ozempic и Wegovy, обяви, че цели да спести 8 милиарда крони (1,3 милиарда долара) до края на 2026 г. чрез съкращенията, които ще засегнат 11% от работната й сила. Те включват 5000 позиции в скандинавската страна, където масовото освобождаване на персонал се практикува изключително рядко.

Поради еднократни разходи от 8 милиарда крони за преструктурирането, Novo обяви, че оперативната печалба ще нарасне между 4% и 10% при постоянни валутни курсове. Компанията беше прогнозирала през февруари растеж до 27%.

Акциите на Novo се повишиха с до 1,2% в Копенхаген след първоначален спад. Те са се сринали с 61% през последните 12 месеца, макар компанията временно да стана най-ценната в Европа поради растящото търсене на нови средства за отслабване.

Служителите на Novo очакваха съкращения, откакто Майк Дустдар пое като изпълнителен директор миналия месец и призова за повече дисциплина и предпазливост в разходите. Въпреки че компанията създаде пазара на лекарства срещу затлъстяване с Ozempic и Wegovy, нещата тръгнаха зле през миналата година, когато още по-силен експериментален препарат, CagriSema, не достигна обещаното отслабване в клинично изпитване.

По-важното е, че Novo се бори да възвърне позициите си след като загуби лидерството на американския пазар от Lilly. Датската компания също се затрудни да се защити от по-евтини копия на лекарствата си.

Novo обяви, че ще предприеме други стъпки за засилване на "културата на производителност". Компанията е била известна с придържането си към датските норми за баланс между работа и живот - много служители вземат почивка през по-голямата част от юли или си тръгват в 16:00 часа.