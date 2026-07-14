2,9% растеж за 2026 г. за България прогнозират икономистите от The Investment Institute на UniCredit в своя тримесечен анализ. Това поставя страната на второ място след Полша с очакваните при нея 3% през тази и следващата година.

При Сърбия се прогнозира ускоряване отново до 2,9% през 2026 г. и 3,5% през 2027 г. Унгария ще се възстановява по-бавно - с растеж от 1,3% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г.

Румъния и Словакия "вероятно ще се представят по-слабо в краткосрочен план, тъй като фискалната консолидация ще оказва натиск върху икономическата активност". При северната ни съседка прогнозата е от едва 0,2% ръст на БВП тази година, но и възстановяване до нива от 2,3% догодина.

Прави впечатление обаче, че за България няма прогноза за 2027 г.

Според експертите от UniCredit има три фактора, които правят растежа в ЦИЕ устойчив:

Вътрешно търсене;

Инвестиции от ЕС;

Намаляващи рискове за енергийните доставки.

Анализът вероятно е подготвен преди последната ескалация в Близкия Изток, който продължава да бъде "източник на несигурност".

Допълнителни фактори за растеж на регионалния износ се очаква да бъдат фискалните стимули и разходите за отбрана в Германия, като второто със сигурност ще облагодетелства тези държави, които могат да влязат във военните вериги на доставки - нещо, което в България очевидно не е напълно сигурно с оглед заявеното от правителството предоговаряне на споразумението с Rheinmetall за завод у нас.

"Регионът навлиза във фаза, в която страните, способни да съчетаят фискална консолидация с инвестиции и реформи за повишаване на конкурентоспособността, ще бъдат най-добре позиционирани да привличат капитал и да поддържат дългосрочен растеж. В перспектива по-силното усвояване на средства от ЕС и подобряването на външното търсене би трябвало да подкрепят по-широко ускоряване на растежа в региона от 2027 г. нататък", коментира Мауро Джорджо Марано, старши макроикономист за ЦИЕ в UniCredit.

Прогноза за инфлацията у нас няма - наблюдават се само страните от ЦИЕ извън еврозоната. Очакването е Унгария да започне да понижава лихвените проценти още тази година, докато подобни ходове се прогнозират в Полша, Румъния, Сърбия и Чехия догодина.

"За домакинствата устойчивата заетост, положителната динамика на заплатите и забавянето на инфлацията би трябвало постепенно да подобрят покупателната способност в голяма част от региона", посочват от UniCredit. Очакването е това пък да подкрепя търговията на дребно, а производствените компании да могат да се възползват от по-силно търсене в Германия.

Всичко това обаче може да бъде поставено под сериозна въпросителна от енергийни шокове или трудности при преструктурирането на автомобилния сектор. Иначе казано, негативният сценарий определено не изглежда нереалистичен.