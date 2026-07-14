Най-големият производител и износител на зърно в Украйна е бил принуден да преустанови дейността си в терминалните си съоръжения след руски атаки по пристанището в Черноморск, предава Украинска правда.

Пристанищният град е на около 20 км южно от Одеса.

Тежките удари от последните няколко вечери по пристанищните активи на компанията "Кернел" са преустановили работата ѝ.

Загуби за милиони

Атаките са повредили оборудване за товарене и разтоварване, инфраструктура на терминала и електропроводи.

Взривовете са сринали зърнените силози и резервоарите за съхранение, което е довело до масивни разливи на слънчогледово олио и физическо блокиране на обектите.

В резултат на разрушенията около 45 000 тона пшеница и 9000 тона олио са или напълно унищожени, или с изгубено пазарно качество.

Няма пострадали служители, според "Кернел".

"Целенасочените удари по пристанищната инфраструктура представляват пряка заплаха не само за световната продоволствена сигурност, но и за безопасността на международното корабоплаване", добавят от компанията.

Украинското конкурентно зърно

Очаква се реколтата от пшеница в Украйна да достигне 24 милиона тона, което е с 0,5 милиона тона повече от прогнозата, пише местното издание Odessa Journal. Потенциалът за износ се оценява на 14,5 милиона тона.

Това са много сериозни количества, които се реализират по света - включително на пазари, на които и българските производители се опитват да продават.

"Украйна завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежеспособните ни пазари в Европа. В момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежеспособността не е на почет. Говоря за Египет, Мароко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания и Португалия и е доста по-труден пазар там", коментира по-рано този месец пред Money.bg председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Според Проданов реколтата на пшеница в страната е предостатъчна и няма шанс да има недостиг на зърно. Слънчогледът обаче активно се внася от други страни.