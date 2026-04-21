Китайският минен гигант Zijin Mining стана вторият по големина акционер в австралийската компания Strickland Metals, засилвайки позицията си в проекта Рогозна край Нови пазар в Сърбия. Редица експерти смятат това за едно от най-перспективните находища на злато и мед на Балканите, пише eKapija.

Според последните документи от Австралийската фондова борса (ASX) от 8 април 2026 г., Zijin е инвестирала допълнителни 8 милиона австралийски долара в Strickland, увеличавайки дела си на собственост до 5,55%. Това е третото голямо навлизане на китайски капитал в тази компания през последната година.

Първо, през август 2025 г., Zijin инвестира 5 милиона долара в проекта Рогозна, влизайки в структурата на собственост на Strickland с около 3,3%, малко след като австралийците завършиха придобиването на този проект, като го поеха от предишните собственици. През февруари тази година последва ново увеличение на капитала с още 5 милиона долара.

Този ход беше ясен сигнал, че китайците искат да си осигурят участието в бъдещото развитие на мината. С последната покупка на 40 милиона акции през април, Zijin стана т. нар. "съществен притежател" - значителен акционер (на австралийската фондова борса притежател на повече от 5% от акциите на дадена компания получава статут на "съществен притежател").

С дял от 5,55%, Zijin Mining вече е в Strickland точно след водещия акционер, фонда Ibaera Capital, но с далеч по-голям опит и машини в минното дело, и присъства от години в Сърбия, в Бор и Майданпек. Защо Zijin е толкова "упорита"?

Отговорът се крие в цифрите, които Strickland Metals редовно публикува в своите доклади. Оценените ресурси на обектите SŠanac, Gradina и Medenovac сега възлизат на 267,46 тона златен еквивалент. А именно, общата оценка за проекта Рогозна скочи от 168 на 267,4 тона преди инвестицията на Zijin, докато оценката за най-перспективния обект Санац се увеличи от 143 на 166,4 тона златен еквивалент, с официално потвърдени 39 тона в посочената категория руда.

Преди около седмица Strickland обяви, че на обекта Обрадов Поток е открита изцяло нова минерализация, която все още не е влязла в официалното изчисление на ресурсите в края на годината. Стрикланд обяви цели 70 000 метра сондажи в Рогозна за 2026 г.

През февруари, преди това априлско увеличение на капитала, австралийците вече бяха събрали над 33 милиона евро от инвеститори. Компанията очаква Предварителното проучване за осъществимост (PFS) да бъде завършено до средата на 2027 г., което е стъпка, предхождаща евентуалното получаване на разрешителни за експлоатация.