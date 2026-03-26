Хаос - в това от 28 февруари насам живее мултимилиардната азиатска индустрия за износ на употребявани автомобили. Корабите се отклоняват от Близкия изток, пристанища от Шри Ланка до Китай са препълнени, а товари стоят блокирани по море с дни, пише "Ройтерс".

Така се стигна до ситуация десетки суперколи на Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari да събират прах, защото корабите не могат да достигнат Дубай, където купувачите чакат.

В центъра на кризата е почти пълното затваряне на Ормузкия проток. Трафикът през тесния воден път между Иран и Оман е спаднал с около 95% от началото на конфликта, сочат данни на BBC Verify. Техеран дава противоречиви сигнали за режима на преминаване, но Корпусът на гвардейците на ислямската революция е заплашил да атакува всеки кораб, опитал се да премине — което на практика го превръща в забранена зона.

Блокадата отряза достъпа до дубайската Dubai Auto Zone — описвана от Nikkei Asia като най-големия пазар за употребявани автомобили в света, където около 400 търговци събират превозни средства от Япония и Южна Корея, преди да ги изнесат за Африка, Централна Азия и Близкия изток.

През миналата година ОАЕ е бил най-голямата единична дестинация за японски употребявани коли — 224 000 броя, или около 15% от целия японски износ.

Япония и Южна Корея са изнесли заедно употребявани автомобили за 19 милиарда долара миналата година. В Южна Корея, където над една трета от 883 000 изнесени автомобила са отишли за Близкия изток, кризата е спряла товаренето в пика на сезона.

Паниката сред японските корабоплавателни компании ескалира — някои анулират пратки, други искат депозит от 5000 долара на автомобил или предлагат пренасочване към Пакистан и Китай.

Иранският външен министър Абас Арагчи е заявил пред японската агенция Kyodo, че японски кораби може да получат право да преминават протока. Но за износителите на употребявани автомобили самата несигурност е убийствена.