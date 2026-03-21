Да ръководиш международна компания за стотици милиони, без да използваш мобилен телефон, звучи като сюжет от друга епоха. За полската бизнес дама Ирена Ерис обаче това е напълно съзнателен избор. И то такъв, който не й пречи вече повече от 4 десетилетия да развива един от най-успешните козметични бизнеси в Централна Европа.

Днес основаната от нея компания Dr Irena Eris продава продукти в десетки държави, управлява спа хотели и реализира годишни приходи за около 600 млн. злоти (над €125 милиона). А самата й създателка признава, че никога не е притежавала мобилен телефон - и не смята да има.

От фармацевт до собствен бизнес

Ирена Ерис е родена през 1950 г. във Варшава. Завършва фармация в Медицинския университет във Варшава, а по-късно защитава докторска степен в Хумболт в Берлин. Кариерата й започва в държавната фармацевтична компания Polfa, но в началото на 80-те години решава да напусне сигурната си служба и да започне собствен бизнес.

През 1983 г. Ирена създава малка лаборатория за козметика с пари, заети от майка си. По думите й тогава няма план за изграждане на голяма компания - единствената цел е да върши работа, която й носи удовлетворение и в която може сама да взема решения.

Днес групата включва няколко козметични марки, научно-изследователски център, мрежа от институти за красота и 3 луксозни SPA хотела, а продуктите се продават в над 50 държави, сред които и България.

Основателката категорично отрича популярната легенда, че първите кремове са били смесвани с подръчни уреди. По думите й още в началото е било необходимо професионално оборудване и спазване на строги изисквания, което прави старта много по-сложен, отколкото изглежда в популярните истории за предприемачи.

Компанията постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите козметични марки в Полша, а по-късно и в международен бранд. Особено показателен за позицията й е фактът, че марката е приета в престижната френска асоциация на луксозните брандове Comité Colbert, където членуват имена като Chanel, Dior и Louis Vuitton.

"Made in Poland" вместо "Made in EU"

Въпреки международното присъствие, Ерис държи продуктите да носят обозначение "Made in Poland". Според нея това е част от идентичността на марката и нещо, което не бива да се прикрива зад обобщението "Made in EU".

Тя признава, че конкуренцията в Европа е изключително силна и понякога е по-трудно да се наложиш именно там, отколкото на пазари извън континента.

Управлява бизнес за стотици милиони без смартфон

Най-необичайният детайл от историята й остава отношението към технологиите. Ерис признава, че никога не е имала мобилен телефон и съзнателно избягва да има такъв, защото смята, че ако започне да го използва, няма да може да се откаже.

Тя има телефон в офиса и у дома, но стационарен, и предпочита контактът с нея да става по предварително уговорени правила. По думите й липсата на смартфон не означава отказ от модерния свят, а начин да запази контрол върху времето си.

Въпреки че бизнесът й носи милиони приходи годишно, Ерис казва, че никога не е била водена от желанието за богатство.

Според нея парите дават свобода да се развива компанията, но не са причина човек да се обгражда с излишен лукс. Тя признава, че няма нужда от частни самолети или скъпи автомобили и смята, че показното богатство често е знак за вътрешна несигурност.