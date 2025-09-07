Днес трудно можем да си представим живота си без мобилни телефони. Истината е, че не толкова отдавна назад във времето те съвсем не бяха масови. Сигурни сме, че голяма част от читателите на Money.bg си спомнят времето, в което не са имали телефон в джоба си.

Нека обаче се върнем доста назад, когато всичко започва - преди малко повече от половин век.

На 3 април 1973 година е представен първият мобилен телефон в света. Това е Motorola DynaTac 8300. От компанията припомнят паметната дата и разказват повече за нея.

Устройството е дело на инженерът Мартин Купър.

"Когато взех прототипа в ръцете си, наистина имах усещането, че пред мен стои бъдещето", казва той.

Източник: Facebook / Motorola

Инженерът успява да прикове вниманието на всички журналисти с необикновения си подход. Вместо в една стая, той представя първия клетъчен телефон, докато се разхожда в центъра на Манхатън.

Без да знае дали устройството ще проработи, той решава да звънне на основния си конкурент по онова време - ръководителя на AT&T Джоел Енгълс. Мартин Купър разказва, че от отсрещната страна на слушалката, Джоел не продумал, след като чул следващите думи:

"Джоел, обаждам се от клетъчен телефон, истински, безжичен клетъчен телефон."

Именно това мълчание е потвърждението за огромния успех и за значимостта на това изобретение, с което Motorola променя света завинаги.