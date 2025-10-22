Когато си говорим за полупроводници, в съзнанието обикновено изникват имената на технологични колоси като Intel, TSMC или Samsung. Съществува обаче един по-тих, почти невидим играч, който стои в основата на милиарди електронни устройства по света - Nexperia. Компанията, чиито чипове се намират в почти всеки автомобил, телефон или зарядно устройство, днес се озова в епицентъра на перфектна буря, способна да разклати не само технологичния сектор, но и цялото европейско автомобилостроене.

От Philips до китайската ера

За да разберем Nexperia, трябва да се върнем назад, много преди самото ѝ създаване като отделна фирма. Корените ѝ се връщат десетилетия назад, в лабораториите на Philips в Нидерландия. Именно там, още през средата на XX век, се раждат първите европейски полупроводници. През 2006 г. Philips взема решение да отдели своя чип бизнес под името NXP Semiconductors. В рамките на новата компания остава и подразделението за стандартни продукти - онези диоди, транзистори и логически елементи, без които нито едно електронно устройство не може да функционира.

През 2016 г. NXP решава да се отърве от този смятан за "по-нисък клас" бизнес и го продава на консорциум от китайски инвеститори. Така, през 2017 г., официално се ражда Nexperia - компания, която наследява технологичната база на Philips и NXP, но вече с изцяло китайска собственост. Две години по-късно тя става част от Wingtech Technology - индустриална група от Шанхай, известна най-вече като производител на смартфони и ODM решения.

Wingtech е един от най-бързо растящите индустриални конгломерати в Китай, но в същото време е и обект на внимателно наблюдение от западните правителства. През 2023 г. Съединените щати включват Wingtech и нейни дъщерни дружества в черния си списък за търговски ограничения (Entity List), като аргументът е, че компанията има стратегическо значение за китайския отбранителен сектор и може да послужи за заобикаляне на експортния контрол. Така Nexperia изведнъж се озова в изключително деликатна позиция - формално европейска компания, но с китайски собственик, попаднал под американски санкции.

Тихият доставчик, без когото Европа не може

Nexperia никога не е търсела светлината на прожекторите. Тя не разработва процесори или изкуствен интелект, а произвежда "невидимите" елементи, които правят всичко възможно - обикновените транзистори, диоди, защити от електростатичен разряд. Струват стотинки, но без тях автомобилът не пали, телефонът не се зарежда, а фабриката спира.

Мащабът на операциите ѝ е впечатляващ: всяка година Nexperia произвежда над 100 милиарда компонента. Ключови фабрики са разположени в Хамбург (Германия) - една от най-старите и модернизирани производствени бази за дискретни полупроводници в Европа, и в Манчестър (Великобритания) - център с над 60-годишна история в разработването на силициеви диоди и транзистори. В Германия компанията поддържа и съоръжения в Нюрнберг и Бон, които осигуряват тестове и финален монтаж на елементите за автомобилната индустрия.

Тези европейски мощности, заедно с азиатските ѝ заводи в Китай (Сучжоу) и Малайзия (Серембан), формират гръбнака на производствената мрежа на Nexperia - система, която комбинира висока автоматизация с историческо инженерно ноу-хау. Именно чрез тях компанията се утвърждава като един от водещите доставчици на "основни" чипове за световната електроника и автомобилостроене.

Когато през 2021 г. тя придоби британската фабрика Newport Wafer Fab, първоначално Нидерландия и Великобритания видяха в това стратегическо предимство. До момента, в който не осъзнаха кой всъщност държи контрола.

Политика, сигурност и отнети фабрики

Първият сериозен удар идва през 2022 г., когато британското правителство нареди на Nexperia да продаде над 86% от завода в Нюпорт по съображения за национална сигурност. Официалното обяснение беше страхът, че китайската собственост може да доведе до "изтичане на технологичен капацитет". Това беше ясен знак, че играта се е променила и полупроводниците вече не са просто бизнес, а оръжие в новата технологична студена война между Запада и Китай.

След разследвания и дипломатически спорове, през 2023 г. Nexperia се съгласи да продаде британската фабрика на американската Vishay Intertechnology. Мнозина си въздъхнаха с облекчение, но се оказа, че бурята всъщност наближава своя връх.

Чипове в руски оръжия

През лятото на 2024 г. над Nexperia надвисна нова, още по-голяма сянка. Международни разследвания показаха, че милиони компоненти, произведени от холандски компании, са открити в руски военни системи - включително в крилати ракети Х-101. Сред споменаваните производители бе и Nexperia.

Реакцията на компанията беше мигновена и твърда: "Категорично спазваме международните санкции. Не продаваме в Русия и нямаме руски клиенти, нито чрез дистрибутори", заявиха от централата ѝ в Нидерландия.

Въпреки твърденията им, скандалът повдигна неудобни въпроси за ефективността на контрола върху веригите на доставки. Чиповете на Nexperia, макар и невоенни по своята същност, могат да бъдат купени през посредници и да достигнат до руски оръжейни системи. Това хвърли допълнителна сянка върху компанията и подхрани подозренията към китайския ѝ собственик - особено на фона на американските санкции срещу Wingtech.

Държавна намеса и холандска контраатака

Кулминацията настъпи през октомври 2025 г. Холандското правителство реши да поеме пряк контрол над Nexperia, позовавайки се на Закона за икономическа сигурност. Според властите компанията е от "критично значение" за националната и европейска икономика, а китайското влияние представлява "неприемлив риск".

Това беше безпрецедентна стъпка - Нидерландия на практика отне управлението на собственост, притежавана от китайската Wingtech, с мотива, че защитава стратегически интереси. Реакцията на Пекин не закъсня и беше остра, като определи акта като "икономическа агресия" и заплаши с ответни мерки. Малко по-късно китайските власти блокираха износа на някои от продуктите на Nexperia, произведени в Китай, поставяйки под заплаха веригата на доставки за целия европейски пазар.

Автомобилната индустрия под напрежение

Първи и най-тежко ударът усети автомобилната индустрия. Nexperia е ключов доставчик на стотици различни вида компоненти, използвани във всяка модерна кола - от системите за управление на двигателя до безопасността и електрониката на вратите.

Предупреждението от Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) беше мрачно: кризата с доставките на чипове може да прерасне в производствен шок, подобен на този от пандемията през 2021 г. Ако блокираните доставки от Nexperia продължат, редица заводи ще трябва да спрат поточни линии, тъй като алтернативни доставчици просто не могат да компенсират внезапния недостиг.

"Автомобилите се нуждаят от над 1000 различни чипа. Дори липсата на един от тях може да спре цяла производствена линия", посочват от ACEA. BMW и Stellantis вече признаха, че следят ситуацията с повишено внимание и търсят временни решения.

Невидимият враг на Европа

В крайна сметка, случаят "Nexperia" е огледало за една болезнена истина - че Европа, макар и с амбиции за технологична независимост, остава дълбоко зависима от чуждестранни инвеститори и глобални вериги. Китайската собственост върху стратегически активи като фабрики за чипове може бързо да се превърне от икономическа възможност в критична уязвимост.

А ако скандалът около руските оръжия, американските санкции срещу Wingtech и холандската държавна намеса прераснат в открита търговска война, последствията ще надхвърлят далеч пределите на Нидерландия. Те могат да ударят сърцето на европейската индустрия - автомобилостроенето, което вече се бори с прехода към електрическа мобилност и зелени технологии.

Историята на Nexperia е перфектният пример как един привидно малък и незабележим бизнес в света на чиповете може да се превърне в стратегически фактор, балансиращ между технологии, политика и национална сигурност. Днес обаче този крехък баланс е сериозно нарушен. И Европа рискува да плати много висока цена, ако не намери бърз и устойчив начин да защити технологичния си гръбнак.