Нидерландското правителство предприе "безпрецедентна стъпка", като пое контрола над производителя на полупроводници Nexperia поради опасения за националната и европейската икономическа сигурност. Това е първият случай в историята, в който Хага използва Закона за наличност на стоки от 1952 година, съобщават световните агенции.

Сюжетът вероятно ще има и геополитическа проекция, тъй като говорим за дружество с китайска собственост.

Министерството на икономическите въпроси активира изключителното законодателство след "остри сигнали за сериозни административни недостатъци" в компанията със седалище в Неймеген. Законът дава правомощия на министрите да издават заповеди за осигуряване наличността на определени стоки в извънредни ситуации.

С тази интервенция правителството може да блокира или обърне решения в Nexperia, ако те се преценят като вредни за интересите на компанията, нейното бъдеще като нидерландската и европейска организация или запазването на критичната верига на стойност в Европа. Редовното производство на компанията обаче продължава нормално.

Китайската връзка

Nexperia е глобална полупроводникова компания с над 12 500 служители в Европа, Азия и САЩ, която изпраща над 110 милиарда продукта годишно и генерира приходи от 2,06 милиарда долара. Тя произвежда чипове, използвани в автомобили и потребителска електроника - ключови сектори за европейската икономика.

Компанията е дъщерно дружество на китайската технологична фирма Wingtech, която я придоби през 2019 година.

След правителствената намеса акциите на Wingtech, котирани в Шанхай, паднаха с 10% в понеделник сутрин.

Нидерландските власти се опасяват от трансфер на критична технология към китайската майка, като местен вестник цитира правителствени източници, според които има индикации, че Nexperia планира да "прелее" знания за чипове към Китай.

Съдебната драма

Ситуацията се усложнява допълнително от вътрешен корпоративен конфликт. На 1 октомври Nexperia Semiconductor Holding и неин висш юрисконсулт, подкрепени от финансовия и оперативния директор, подадоха молба до Амстердамския корпоративен съд за разследване и временни мерки.

Същия ден съдът издаде спешни временни разпореждания, включително суспендиране на китайския топ мениджър Джан Сюежен от ръководните му позиции в Nexperia Holdings. Съдът също постави акциите, притежавани от хонконгското дъщерно дружество на Wingtech - Yucheng Holdings Ltd, под управление на трета страна.

На 7 октомври, след второ изслушване, съдът удължи суспендирането и назначи независим чуждестранен гражданин като неизпълнителен директор с решаващо право на глас.

Геополитическите напрежения

Wingtech реагира остро в публикация в WeChat (впоследствие изтрита), като нарече нидерландското решение "прекомерна интервенция, движена от геополитически пристрастия", а не фактологична оценка на риска. Китайската компания заяви, че това "сериозно противоречи на дългогодишния ангажимент на Европейския съюз към принципите на пазарната икономика, честната конкуренция и международните търговски норми."

В изявлението си Wingtech твърди, че от придобиването на Nexperia е спазвала стриктно законите на всички юрисдикции, като поддържа прозрачни операции и солидно управление.

Компанията също обвини "определени чуждестранни изпълнителни директори" в Nexperia, че се опитват насилствено да променят структурата на собственост под "прикритието на мерки за съответствие".

Широките последици

Случаят застрашава да влоши още повече отношенията между ЕС и Китай, които са напрегнати от години заради ограниченията върху експорта на високотехнологични литографски машини от нидерландската ASML към китайски купувачи.

Wingtech е добавена в американския Entity List през декември 2024, което означава, че на американските компании е забранено да експортират стоки, софтуер или технология с американски произход към Wingtech или нейните дъщерни дружества без специален лиценз.

Именно заради това решение на американските власти Wingtech продаде един от ключовите си бизнеси - производството на компоненти и на цели смартфони за компании като Xiaomi, и обяви, че се концентрира върху полупроводниковите изделия.

Нидерландското правителство подчертава, че действията са насочени само към тази конкретна компания и не целят други фирми, сектора или други държави, но инцидентът несъмнено ще постави нов натиск върху и без това деликатните китайско-европейски търговски отношения.