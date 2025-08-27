Производителят на велосипеди Accell, известен с марките Batavus, Koga и прочутите товарни велосипеди Babboe, затваря предприятието си в Херенвен. По този начин компанията престава да произвежда велосипеди в Нидерландия, пише сайтът New.

Заради закриването на предприятието, около 160 души губят работата си, съобщиха от Accell. Там се произвежда около 20 процента от продукцията на компанията. За засегнатите служители производителят е изготвил социален план.

Затварянето изцяло е планирано за началото на 2026 г., като дотогава компанията ще намали производството на етапи и ще го прехвърли в други вече съществуващи предприятия. Това ще се случи най-вече в предприятието в Унгария и във френския град Дижон.

Accell няма да изчезне напълно от Херенвен. "Градът ще стане стратегически нейн център с основни дейности като дизайн, инженеринг и поддържащи функции", съобщават от компанията за велосипеди.

През януари 2024 г. Accell вече съобщи, че обединява производството на два свои завода в Херенвен в един завод и премества част от него в Унгария и Турция. Както стана ясно, единственият останал завод в Нидерландия ще затвори врати през следващата година.

Припомня се, че през октомври миналата година компанията сключи споразумение за опрощаване на 40 на сто от дълговете си. По време на пандемията от коронавирус, търсенето на велосипеди се увеличи и много компании от сектора направиха допълнителни поръчки. Но поради логистични проблеми в световен мащаб, беше трудно да се набавят навреме необходимите материали.

Когато след пандемията търсенето на нови велосипеди се върна към нормалното ниво, Accell, подобно на други компании за велосипеди, се оказа с големи нереализирани наличности, които затрудниха финансовото й положение.