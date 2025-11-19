Нидерландия обяви в сряда, че спира държавния контрол върху китайския производител на чипове Nexperia след "конструктивни" разговори с китайските власти, съобщават световните агенции. Решението слага край на шестседмичен спор между Хага и Пекин, който застраши производството на автомобили по целия свят.

"Предвид последните развития смятам, че настъпи правилният момент да направя конструктивна стъпка, като спра заповедта си по Закона за наличност на стоки относно Nexperia", написа нидерландският министър на икономиката Винсент Карманс в социалната мрежа X.

Конфликтът започна на 30 септември, когато нидерландското правителство приложи Закона за наличност на стоки, за да поеме контрол над Nexperia поради опасения от трансфер на технологии от нидерландския завод на компанията към съоръжения в Китай. Пекин отвърна с ограничаване на износа на готови чипове на Nexperia от Китай, където повечето от тях се пакетират и финализират, което предизвика недостиг в глобалната автомобилна индустрия.

Стигна се и до спиране на производството в Мексико и предупреждения от европейски производители, че са на "дни" от прекъсвания. След среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин на 30 октомври, Китай отмени забраната на 9 ноември.

Volkswagen и Honda вече потвърдиха, че чиповете на Nexperia отново достигат до техните фабрики в Германия и Мексико.

Нидерландският министър обясни, че решението да поеме ефективен контрол над Nexperia, която е със седалище в нидерландския град Неймеген, но е собственост на китайската Wingtech Technology, е било направено за да се гарантира, че Европа няма да бъде изключена от производството на чипове "в извънредна ситуация".

Той подчерта, че действието е било "правилната стъпка" за предотвратяване на преместването на интелектуална собственост и физически активи от завода в Хамбург и корпоративната централа в Неймеген.

Въпреки суспендирането на заповедта, Карманс предупреди, че компанията остава със задължение да информира правителството за трансфера на производствени ресурси и знания между своите съоръжения. Нидерландия запазва правото си да повтори мярката, ако възникне нова заплаха.