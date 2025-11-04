Румъния продължава да привлича големи компании от европейската велосипедна индустрия. Австрийският производител Simplon обяви, че ще разшири производството си в Тимишоара, като същевременно ще намали част от дейността си в Австрия, съобщава Libertatea. Компанията, която е със седалище във Форарлберг, ще съкрати около 20% от работните си места в страната. Официалната позиция на дружеството е липса на квалифицирани служители за разширяване на основната си фабрика.

На този фон Simplon обявява, че ще открие производствено звено в Тимишоара през следващата година, пише и Profit.ro. Основана през 1961 година, компанията преминава под частичния контрол на германската група Sparkasse Hannover през 2014 г., която притежава 55% от акциите й.

Тимишоара се превръща в нов полюс на производството на велосипеди в Европа

Решението на Simplon идва на фона на все по-видима тенденция: големи производители в Германия и Австрия предпочитат Румъния за разширяване на своето производство.

През лятото Corratec, който един от най-важните германски производители на велосипеди, подписа стратегическо партньорство с австрийската марка Woom, специализирана в първокласни велосипеди за деца. От ноември моделите Woom също ще се произвеждат в Тимишоара, предназначени за пазарите в Централна и Западна Европа.

Corratec вече навлезе на местния пазар преди три години, когато избра именно румънския град пред Австрия за новата си фабрика. Звеното, разположено на площ от 30 000 квадратни метра, има приблизително 80 служители и произвежда до 400 електрически велосипеда дневно. През 2021 година компанията закупи парцел от 50 000 квадратни метра в Тимишоара и обяви планове за разширяване на производството от 90 000 на 400 000 велосипеда годишно, в проект на стойност над 10 милиона евро.