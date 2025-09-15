Испанската група Ecoener обяви, че увеличава разширяването на бизнеса си в Европейския съюз с предстоящото изграждане на първата си вятърна ферма в Румъния. Вятърната централа ще е с капацитет 54,4 MW и ще бъде построена в Мирословести, в североизточната част на страната, пише Romania Insider.

Компанията получи 15-годишен договор в договор за възобновяема енергия, изготвен от румънското правителство. Той планира да започне изграждането на вятърната ферма скоро, като се очаква да влезе в експлоатация през 2027 година.

Вятърната централа ще има 8 най-съвременни вятърни турбини с приблизително общо годишно производство от 166 GWh. Очакваната инвестиция е в размер на около 85 милиона евро. 

Европа вижда Турция като ключова част от веригата за доставки на вятърна енергия

Европа вижда Турция като ключова част от веригата за доставки на вятърна енергия

Властите подкрепят все по-силно този бизнес

Компанията Ecoener е създадена преди 35 години на Луис де Валдивия и днес има екип от над 180 висококвалифицирани професионалисти. Централата на дружеството се намира в Ла Коруня, Испания, която е една от най -напредналите страни в развитието и насърчаването на възобновяемата енергия.

Ecoener е специализирана в промоцията, строителството и управлението на възобновяемата енергия. Дружеството изгражда и управлява водноелектрически централи, вятърни централи, както и фотоволтаични слънчеви централи.