Испанската група Ecoener обяви, че увеличава разширяването на бизнеса си в Европейския съюз с предстоящото изграждане на първата си вятърна ферма в Румъния. Вятърната централа ще е с капацитет 54,4 MW и ще бъде построена в Мирословести, в североизточната част на страната, пише Romania Insider.

Компанията получи 15-годишен договор в договор за възобновяема енергия, изготвен от румънското правителство. Той планира да започне изграждането на вятърната ферма скоро, като се очаква да влезе в експлоатация през 2027 година.

Вятърната централа ще има 8 най-съвременни вятърни турбини с приблизително общо годишно производство от 166 GWh. Очакваната инвестиция е в размер на около 85 милиона евро.

Компанията Ecoener е създадена преди 35 години на Луис де Валдивия и днес има екип от над 180 висококвалифицирани професионалисти. Централата на дружеството се намира в Ла Коруня, Испания, която е една от най -напредналите страни в развитието и насърчаването на възобновяемата енергия.

Ecoener е специализирана в промоцията, строителството и управлението на възобновяемата енергия. Дружеството изгражда и управлява водноелектрически централи, вятърни централи, както и фотоволтаични слънчеви централи.