Компания от групата на енергийния гигант "Газпром" вече е мажоритарен собственик на руския производител на луксозни представителни автомобили Aurus, пише "Ведомости".

Компанията, от чийто завод излиза лимузината на Владимир Путин, имаше сериозен акционер от ОАЕ - фондът от Абу Даби Tawazun с 36%. След сделка на стойност 12-13 млрд. рубли (около 160 млн. долара) обаче "Газпром Тех" получава тези и други акции и така вече е с 51% в Aurus.

Сделката идва във важен момент за компанията. Тя планира да произвежда и по-достъпни модели в завод в Санкт Петербург, принадлежал преди на Toyota. Той ще е с капацитет от около 1000 автомобила годишно след рестарта си през следващата година.

Портфолиото на Aurus иначе включва и SUV модели за "отбрани другари", но най-известен е моделът Senat - официалният президентски автомобил е изключително модерен, но запазва дизайн елементи от лимузините ЗИЛ от съветско време.

В същото време обаче плановете за разширяване на пазарното присъствие преживяват тежък сблъсък с реалността - а тя е, че продажбите на нови коли в Русия са паднали с 22% през първите 10 месеца на 2025 г. Освен това, "Газпром" е сред основните потърпевши от западните санкции и работи на загуба почти без достъп до западните страни.

Всичко това, разбира се, няма как да попречи на компанията да направи покупка с важно символно и политическо значение - все пак не би било добър знак, ако се наложи Владимир Путин да се вози към Кремъл с вносна кола.