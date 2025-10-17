"Нарастващото потребление на електроенергия се обуславя от цифровата икономика, включително инструментите за изкуствен интелект, блокчейн технологията и обектите за съхранение и обработка на данни", каза руският президент Владимир Путин по време на форума "Руска енергийна седмица 2025", съобщи Интерфакс.

В тази връзка президентът предложи, "да се обърне повече внимание на снабдяването с електроенергия на центровете за данни, което може да става на "местна почва", т.е. да се използват регионалните източници на еректроенергия". Путин поиска от правителството да предложени организиране на такъв модел.

А главният изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер отбеляза увеличението на потребление на газ, повлияно и от цифровата икономика. "Газпром" подписа споразумение за реализиране на проекти за разполагане на центрове за данни в свои производствени обекти. Това ще повиши ефективността при използването на производствените мощности на компанията.

Енергоснабдяването на тези центрове за обработка на данни се планира да става чрез свободните енергийни мощности на собствените електроцентрали на "Газпром" или чрез използване на газ с ниско налягане от почти изчерпани находища. Компанията активно проучва потенциала за използване на газ с ниско налягане, при условие на използването на наличния производствен комплекс.

Основните предимства на разполагането на центрове за данни до газови находища, се смята че са: възможността за използване на съществуващата инфраструктура на обекта (сгради, електропреносни мрежи и транспортна логистика); ниската стойност на електроенергията (генерирането на място намалява зависимостта от външни доставчици); гъвкавост в мащабирането (контейнерните центрове за данни могат да бъдат бързо разположени и адаптирани); и намален въглероден отпечатък.