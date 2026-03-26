Много силна заявка за създаването на истинска национална система за изкуствен интелект направи институтът INSAIT с третата версия на платформата BgGPT.

На фона на изключително сериозен ъпгрейд откъм функционалности и представяне, тя обаче се изправя и пред някои сериозни предизвикателства - както откъм надеждност, така и откъм навлизане на пазара.

Какво представлява?

И BgGPT v3, подобно на предните версии, всъщност не се задвижва от изцяло български голям езиков модел. INSAIT са адаптирали и дообучили модела с отворен код Google Gemma 3. За процеса е използвана нова технология на института, както и масив с текстове с нас 100 милиарда думи.

Главното подобрение, което веднага ще видят потребителите, е че BgGPT вече е мултимодален - разбира текст, изображения и глас. Освен това архитектурата на Gemma 3 и последващите български подобрения позволяват по-добро следване на инструкции - и то в рамките на значително по-голям контекст (131 000 токена, което са десетки хиляди думи).

Обучението е с данни, актуални към миналата година, но вече има възможност и BgGPT да търси актуална информация онлайн.

Достъпни за изтегляне са версии с 4 милиарда, 12 милиарда и 27 милиарда параметъра - най-общо казано, най-малката може да работи на съвсем скромен хардуер, средната е по силите на добра геймърска видеокарта, а най-големият модел е би работил най-добре на GPU с 48GB RAM. Именно тази версия е достъпна и през уеб интерфейса.

Организациите и фирмите, които нямат нужния хардуер, могат да използват API достъп. За първи път е направено и приложение за iOS и Android.

Според бенчмарковете, които цитират създателите на платформата, всеки от вариантите на BgGPT 3 надминава аналогичните Gemma и Qwen модели, които не са минали през допълнително обучение. 27B версията даже води с малко на почти 10 пъти по-големия Qwen 3 235B Instruct.

Източник: INSAIT

От INSAIT не пропускат да отбележат, че с помощта на новия BgGPT реализират проекти с държавни институции като НАП и Сметната палата в рамките на създаването на "суверенна технологична платформа на България".

Още преди месец научният директор на INSAIT проф. Мартин Вечев изрази мнение, че дебютът на BgGPT 3 ще е "най-голямото и всеобхватно пускане на AI от публична институция в Европа със сигурност, вероятно и в света".

Какви са предизвикателствата?

На фона на немалкото критики, които BgGPT отнесе в началото на своето съществуване, третата версия определено показва, че в INSAIT са се вслушали в мнението на потребителите.

Вече не е толкова лесно моделът да бъде "подлъган" да дава наставления за опасни или нелегални дейности. Извличането на информация от Глобалната мрежа осезаемо намалява "халюцинациите" (на няколко пъти даже получихме честния отговор, че на нашето запитване не може да бъде даден добър отговор), а работата с изображения и разбирането на глас са приятна изненада.

Нещо, което вероятно е очаквано за първи ден, но все пак трябва да се каже, че при тестване на задачи с по-голям контекст като сравнителен анализ или комбиниране на няколко големи текста на различни езици, получихме съобщение за грешка. Може би ще се окаже, че новият по-мощен модел изисква и допълнителна изчислителна мощ.

По-голяма тема обаче е как BgGPT ще се пребори на пазара. Радващо е, че третата версия беше представена в контекста на дигиталния суверенитет и възможностите за интеграция с публичния сектор - това е много по-важно от уменията на чатбота. Въпросът е бизнесът да бъде убеден, че BgGPT може да замести или поне допълни решенията на OpenAI, Anthropic и Google. OpenRouter интеграцията е налице, така че въпросът не е технически.

Нещо важно, което в официалните пресматериали не е застъпено - как BgGPT се вписва в големия сюжет на внедряването на агентни платформи? Новите "умения" за боравене с файлове и онлайн съдържание са нещо, което при големите играчи се случи още преди година, а индустрията се движи с бясна скорост.

На теория няма причина да не можем например да използваме някой от новите модели заедно с OpenClaw, но със сигурност официално (и съобразено с изискванията за сигурност и безопасност на данните) решение ще е повече от добре дошло. Явно на по-късен етап ще разберем дали и как BgGPT може да бъде в основата на български автономни агенти за изпълнението на задачи в различни сфери.