Между 65 и 80 процента от търсенията в интернет през 2026-а година вече завършват без т. нар. клик. Същото се отнася и за сайтовете. Какво означава това? Хората вече търсят в Google или GPT, или Gemini чрез AI, чрез който потребителят вижда каквото му трябва, без изобщо да кликва на линковете са уебсайтовете, които му излизат.

Това променя из основи бизнесите, включително застрахователният, коментира в своята презентация на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" основателят и изпълнителен директор на Boleron Александър Цветков.

"Това е изключително драматично за всички, които са правили убесайт SEO, нашият 5 години го градим. И въпреки че при нас трафикът всеки месец се увеличава и всеки месец ни е рекорден, виждаме, че цунамито, което се задава ще ни удави до края на годината, в което сме абсолютно убедени. И ние разбира се си задаваме въпроса какво означава това за застраховането, но предполагам, че това е много близко и за много други индустрии."

По-ясно и по-умно застраховане, благодарение на AI

Създателят на Bolеron споделя, че след известна фаза на отричане, компанията му приема "драматичната скорост, с която изкуственият интелект навлиза в бизнеса" и осъзнава, че реално му помага.

"Това на практика решава всички цели, които ние в началото, когато създавахме Boleron преди пет години, си бяхме поставили. И това е застраховането да стане по-ясно, много по-лесно имного по-бързо. И мога да кажа, че това го постигнахме, защото за вяколко минути през нашия сайт човек може да си купи всяка застраховка, което преди отнемаше наистина часове", споделя Цветков.

Предприемачът подчертава, че различните AI платформи ще бъдат най-добрият застрахователен експер, който може да има. Може би ще бъдат и най-добрият финансов консултант.

"Ние виждаме как в момента може с AI платформа да анализираш стотици страници. Представете си 10 застрахователя с по 20 или 30 страници общи условия, това са 300 страници. И за няколко секунди AI може да ги анализира и да ви каже примерно ако искате застраховка имущество, която да покрива погребение на кучето ви, да каже - ето този застраховате ви дава тези застраховки. И това реално става за секунди."

Според Александър Цветков с течение на времето, отново заради AI платформите, брандовете ще имат все по-малко значение. А бизнесът няма друг избор, освен да се адаптира.

По-евтино застраховане

Когато AI платформата може за секунди да сравни всички ключови покрития, които ни трябват при сключването на дадена застраховка, бизнесът ще изключително конкурентен. Изкуственият интелект ще подрежда най-добрите условия и най-добрите цени и всички потребители ще виждат това, казва изпълнителният директор на Boleron.

"Това е най-перспективният канал за търговия, който реално вече се случва и според мен до края на годината ще е залят и българският пазар. Аз съм убеден, че GPT и Gemini ще са най-добрият застрахователен консултант, който може да съществува."

Александър Цветков допълва, че до края на годината очаква клиентите да могат да завършват транзакциите си изцяло в AI платформа, без да има нужда потребителят да влиза в сайта на Boleron.

"Ние приемаме това като шанса на живота ни. Всъщност идеята ни е да направим Boleron мост между застрахователите и AI платформите."

Как това може да помогне на Boleron да се превърне в милиардна компания?

