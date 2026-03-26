Промишленото производство в Русия е намаляло с 0,8% на годишна база през периода януари-февруари 2026 г., съобщава Интерфакс, на основата на данни от Росстат. По-конкретно, само за януари спадът спрямо същия месец на миналата година е с 0,8%, а за февруари - с 0,9%

Данните за промишлеността за февруари 2026 г. са по-лоши от очакванията на икономистите. Консенсусната прогноза на анализатори, анкетирани от Интерфакс в началото на март, е за нарастване на промишленото производство с 0,9% през февруари (колкото всъщност е спадът).

Разгледано по основни промишлени сектори, през февруари 2026 г. на годишна база, спадът в обработващата промишленост е с 2,8%, след годишен спад от 3% през януари (през януари-февруари спадът е 2,9%).

В добивния сектор пък има лек годишен растеж, като за февруари 2026 г. той е 0,9%, след увеличение от 0,5% през януари (увеличение от 0,7% за януари-февруари).

При производството на електроенергия, газ, пара и климатизация, през февруари е отчетен годишен ръст от 3,6%, след 7,5% увеличение през януари (5,6% увеличение за двата месеца на годишна база).

Други сектори промишлени сектори, които са показали ръст през февруари 2026 г. в сравнение с февруари 2025 г., са: производство на лекарства и материали, използвани в медицинската и ветеринарната медицина - 13,4%; производство на компютри, електронни и оптични продукти - 5,3%.

Промишлени сектори, които са намалили обемите на производство през февруари 2026 г. в сравнение със същия период на 2025 г, са.: производство на облекло - 17,3%; металургично производство - 15,1%; производство на електрическо оборудване - 13,8%; Производство на други неметални минерални продукти (строителни материали) - 12,3%; добив на други минерали - 11%; производство на напитки - 10,3% и др.

Както беше съобщено, за цялата 2025 г. ръстът на промишленото производство в Русия е 1,3%, след увеличение от 5,1% през 2024 г.

За 2026 г. икономисти очакват промишленият растеж в Русия да бъде 1,5% (според консенсусната прогноза на Интерфакс, изготвена в началото на март). А Министерство на икономическото развитие на Русия прогнозира през септември миналата година, промишлен растеж през 2026 г. от 2,3%.

Петролни неволи

Петролната рафинерия в руския град Кириши, Ленинградска област, която е една от най-големите в страната, преустанови работа днес, след като бе поразена при украинска атака с дронове, съобщи Reuters, като се позова на двама неназовани представители от петролния сектор.

По думите им, инсталации за първична и вторична преработка на петрол са били подложени на няколко вълни от атаки с дронове, които са предизвикали пожари.

Засега е трудно да се прецени колко време ще отнеме отстраняването на повредите.

Компанията "Сургутнефтегаз", която стопанисва рафинерията, засега не е отговорила на запитване на Reuters за коментар.

Съоръжението има капацитет да преработва около 400 000 барела петрол на ден. През последните години рафинерията е преработвала около 18 млн. тона петрол, което представлява около 7% от общия нефтопреработвателен обем в Русия.

Според източниците на Reuters, рафинерията в Кириши произвежда годишно около 7 млн. тона дизелово гориво, 2 млн. тона бензин, 6 млн. тона мазут и около 600 000 тона битум.