От края на февруари, когато избухна военният конфликт между САЩ, Израел и Иран, три китайски компании — CATL, BYD и Sungrow, са натрупали над 70 милиарда долара пазарна капитализация. Данните са на Financial Times, а числото контрастира рязко с представянето на петролните гиганти: въпреки че международните цени на петрола са нараснали с около 47%, акциите на ExxonMobil, Chevron, Shell и BP изостават значително.

Разликата в представянето е показателна. Акциите на CATL са поскъпнали с близо 21%, тези на BYD — с над 15%, а Sungrow — с малко над 20%. Де факто блокадата на Ормузкия проток, през който минава около 20% от световния внос на нефт и газ, е усилила безпокойството относно уязвимостта на енергийната система, изградена върху изкопаеми горива.

Инвеститорите явно залагат, че шокът от прекъснатите доставки ще ускори прехода към алтернативи — и знаят кой произвежда акумулаторите за него.

Нийл Бевъридж, ръководител на енергийните изследвания в Bernstein, смята, че Китай — най-големият световен вносител на петрол, ще задълбочи стратегията си за "тотална електрификация". "Дори войната да свърши следващия месец, няма връщане назад", коментира той.

Ефектите вече са видими на терен. В Манила продажбите в шоурума на BYD за две седмици са изравнили месечния обем. В Ханой посещенията при VinFast са се учетворили, а за три седмици са продадени 250 електромобила. В САЩ онлайн търсенето на електрически коли е скочило с 20% само в първата седмица на конфликта.

Уязвимостта не е равномерно разпределена. Япония внася 95% от нефта си от Близкия изток, Южна Корея — 70%. Китай разполага с по-широки стратегически резерви и е значително по-напреднал в прехода към възобновяема енергия, което го излага на по-малък риск при продължително затваряне на протока.

В по-широката перспектива анализаторите изчисляват, че китайският пазар на мащабно енергийно съхранение ще нарасне от 48 милиарда долара миналата година до близо 200 милиарда долара до 2032 г.

Войната понякога не приключва с ясен победител. На борсата обаче определено нещата са различни.