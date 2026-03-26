Китайски гигант при велосипедите произвежда у нас с местен партньор и вече гледа към разширяване на дейността си, съобщиха от "Тракия икономическа зона" (ТИЗ).

Става дума за Shanghai Phoenix Bicycle Co. Ltd. - близо 130-годишна фирма, която е една от най-големите в тази индустрия в глобален мащаб с продукция в размер на 12 милиона бройки годишно. От август миналата година насам тя официално си партнира с "ПД1 Инвест" в компанията "Финикс Байсикъл Юръп".

Активната производствена дейност на съвместното предприятие започна в началото на 2026 г. Годишният капацитет е 100 000 е-байка от среден и висок клас, като основните пазари са Германия, Нидерландия, Белгия и Швеция.

Амбицията на "Финикс Байсикъл Юръп" е "да се превърне в ключов производствен и експортен център за електрически велосипеди в Европа". Затова и вече се обсъждат възможностите за разширяването на производствения капацитет и на продуктовото портфолио.

Тъй като и китайската държава има участие в Shanghai Phoenix Bicycle, ТИЗ е била посетена от официална делегация, водена от главния секретар на Районния комитет на Китайската комунистическа партия в област Джиншан, Шанхай - г-н Лиу Дзиен. В официалното съобщение се подчертава, че визитата е "ясен сигнал за задълбочаване на индустриалното сътрудничество".