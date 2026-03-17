В началото на годината ЕС и южноамериканският блок Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) подписаха историческо споразумение за свободна търговия. Това е значителна стъпка след 25 години преговори, коментират в Брюксел, но истината е, че финализирането на сделката крие рискове за редица сектори в Европа, включително в България. Един от тях е този на розовото масло, за което Money.bg вече съобщи. Засегнати могат да бъдат и производителите на мед.

Предложеното търговско споразумение между Европейски съюз и страните от Меркосур ще позволи медът от тези държави да навлиза на европейския пазар при намалени мита и по-облекчен граничен контрол. Съответно и на по-ниски цени. Това изглежда като добра новина за крайните потребители, но последиците за европейското пчеларство могат да се окажат значителни, предупреждават от Европейската пчеларска асоциация (EBA).

От Националния браншови пчеларски съюз (НБПС) заявиха пред Money.bg, че Борбата с фалшивия мед и слабите пазарни позиции на България са най-големите проблеми в сектора.

"Масовите протести в Брюксел срещу споразумението с Меркосур ясно показват опасенията на пчеларите, тъй като то би довело не само до увеличен внос на мед, но и до косвени ефекти като намаляване на площите със слънчоглед в Европейския съюз", коментира Сребрин Илиев от НБПС.

Какво показват цифрите?

Данните показват, че общата себестойност на производството на мед в страните от Меркосур е приблизително четири до пет пъти по-ниска от средната европейска. Друга основна разлика между Меркосур и Европа е голямата разлика между производствената цена и цената на меда в супермаркетите в страните от Меркосур. В тези държави цените на дребно са значително по-високи от себестойността. В Европа производителите често са принудени да продават продукцията си под себестойност. Това се отнася и за България.

На този фон в продължение на години широко разпространените практики на фалшифициране и измами изкривяват честната конкуренция. Мед със съмнителен произход, особено от Китай, често навлиза в ЕС през посреднически държави и се продава на цени значително под производствените разходи в Европа.

Това води до нелоялна конкуренция, спекулативни търговски практики, натиск върху цените, намаляване на прозрачността на пазара и постепенното изместване на истинския европейски мед от рафтовете на магазините.

Според данни на Евростат за 2024 година ЕС е произвел 282 000 тона мед, внесъл е 175 000 тона, консумирал е 435 000 тона и е изнесъл 25 435 тона.