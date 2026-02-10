Основателят на криптовалутната борса Crypto.com Крис Маршалек закупи домейна AI.com за рекордните $70 милиона - най-високата цена, която някога е била разкрита за продажба на интернет адрес. Сумата е платена изцяло в криптовалута на неоповестен продавач, потвърди пред FT брокерът на сделката Лари Фишър от GetYourDomain.com.

"При активи като AI.com няма заместители. Когато такъв стане достъпен, възможността може да не се появи отново ", коментира Фишър.

Маршалек, който е съосновател и изпълнителен директор на Crypto.com, планираше да дебютира с новата платформа чрез реклама по време на Супербоул през уикенда. Сайтът ще предлага персонален "AI агент", който потребителите могат да използват за изпращане на съобщения, работа с приложения и търговия с акции.

"Миналата година се появи възможност да придобия този домейн и помислих, че ако погледнем дългосрочно - 10 до 20 години - изкуственият интелект ще бъде една от най-великите технологични вълни в живота ни. Така че това би било добра инвестиция", сподели той.

Маршалек заяви, че има "добри бизнес причини" да плати толкова висока цена. "Има голямо желание да притежаваме тази точка на контакт, иначе се превръщаш в стока", обясни той. Въпреки че му е било предложено "абсолютно луда сума пари" да препродаде домейна, той вярва, че AI.com ще помогне за изграждането на доверие сред потенциалните клиенти.

Обаче дебютът на платформата се превърна в неочакван провал. Минути след излъчването на рекламата по време на Супербоул, милиони зрители нахлуха в сайта, което доведе до срив на системата. Потребителите масово докладваха, че AI.com или е недостъпен, или забива при опит за регистрация.

В публикация в X.com Маршалек призна, че компанията е "подготвена за мащаб, но не за ТОЗИ мащаб", като по-късно обясни проблема с достигане на лимитите на Google за заявки.

Сайтът насочва новите потребители само през опция "влез с Google", което при внезапния наплив предизвика ограничаване на заявките от страна на Google.

За компания, която е инвестирала $70 милиона в домейна, липсата на резервни системи за автентикация изглежда непростима грешка.