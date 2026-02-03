Президентът на САЩ Доналд Трамп обяви постигането на търговско споразумение с Индия, което драстично намалява американските мита върху индийски стоки от 50% на 18% в замяна на редица ангажименти от страна на Ню Делхи.

Сделката идва след месеци напрегнати преговори между двете най-големи страни с демократично управление в света и може да промени геополитическия баланс на глобалния петролен пазар.

"От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, в сила незабавно, се договорихме за търговска сделка между Съединените щати и Индия, като Съединените щати ще таксуват с намалено реципрочно мито, понижавайки го от 25% на 18%", написа Трамп в публикация след телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди.

Според представител на Белия дом, САЩ оттеглят наказателна ставка от 25% върху всички вносни стоки от Индия, наложена заради покупките на руски нефт.

Ключов елемент от споразумението е ангажиментът на Индия да спре покупките на руски нефт и да купува вместо това от САЩ и потенциално от Венецуела. "Той (Моди) се съгласи да спре покупката на руски нефт и да купува много повече от Съединените щати и евентуално от Венецуела. Това ще помогне да се сложи край на войната в Украйна", заяви Трамп.

Моди също се ангажира да "купува американска продукция на много по-високо равнище", в допълнение към закупуването на продукти на стойност над 500 милиарда долара в областта на енергетиката, технологиите, селското стопанство, въглищата и други сектори.

Индия, третият най-голям вносител на петрол в света, разчита на внос за около 90% от нуждите си. Закупуването на по-евтин руски нефт помогна за намаляване на разходите след нахлуването в Украйна през 2022 г. В един момент страната купуваше над една трета от нефтения експорт на Москва - на второ място след Китай. Индийските покупки от Русия обаче наскоро започнаха да намаляват - от около 1,2 милиона барела дневно през януари до прогнозни 800 000 барела през март.

Делхи обеща да намали собствените си митнически и немитнически бариери спрямо Вашингтон до нула. Преди Тръмп да повиши американските митнически ставки миналата година, най-населената страна в света имаше едни от най-високите мита в света.

"Чудесно беше да говоря с моя скъп приятел президент Трамп днес. Радвам се, че продуктите, произведени в Индия вече ще имат намалено мито от 18%. Голямо "Благодаря!" на президента Трамп от името на 1,4 милиарда жители на Индия!", коментира Моди.

Търгуваните в САЩ акции на големи индийски компании скочиха след новината - Infosys нарасна с 3,53%, Wipro се покачи със 7%, а HDFC Bank спечели 3,4%. Фондът iShares MSCI India се повиши с 3,3%.

Сделката донесе силно необходимо облекчение и на индийските пазари, които бяха най-слабо представящите се сред развиващите се страни през 2025 г., с рекордни изтичания на чуждестранни инвеститори. Търговският министър Пиюш Гоял заяви, че споразумението отваря безпрецедентни възможности за индийската икономика.

Споразумението идва по-малко от седмица, след като Индия подписа търговска сделка с Европейския съюз, която се очаква да елиминира или намали митата върху 96,6% от търгуваните стоки по стойност.

Юридически експерти и някои демократични законодатели поставят под въпрос дали Тръмп може да сключва обвързващи споразумения без одобрение от Конгреса. Особено пък - по телефона.

Експерти отбелязват че индустрията се е научила да не реагира прибързано.

Текстът на споразумението все още не е публикуван и не е ясно дали нещо е било подписано официално.