Президентът на САЩ Доналд Трамп обяви постигането на търговско споразумение с Индия, което драстично намалява американските мита върху индийски стоки от 50% на 18% в замяна на редица ангажименти от страна на Ню Делхи.

Сделката идва след месеци напрегнати преговори между двете най-големи страни с демократично управление в света и може да промени геополитическия баланс на глобалния петролен пазар.

Индия постави пред САЩ условията, при които би се отказала от руския петрол

Индия постави пред САЩ условията, при които би се отказала от руския петрол

Страната е най-големият купувач на нефт от Русия

"От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, в сила незабавно, се договорихме за търговска сделка между Съединените щати и Индия, като Съединените щати ще таксуват с намалено реципрочно мито, понижавайки го от 25% на 18%", написа Трамп в публикация след телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди.

Според представител на Белия дом, САЩ оттеглят наказателна ставка от 25% върху всички вносни стоки от Индия, наложена заради покупките на руски нефт.

Ключов елемент от споразумението е ангажиментът на Индия да спре покупките на руски нефт и да купува вместо това от САЩ и потенциално от Венецуела. "Той (Моди) се съгласи да спре покупката на руски нефт и да купува много повече от Съединените щати и евентуално от Венецуела. Това ще помогне да се сложи край на войната в Украйна", заяви Трамп.

Моди също се ангажира да "купува американска продукция на много по-високо равнище", в допълнение към закупуването на продукти на стойност над 500 милиарда долара в областта на енергетиката, технологиите, селското стопанство, въглищата и други сектори.

Над $50 милиарда за по-малко от 24 часа: защо технологичните гиганти удвояват инвестициите си в Индия

Над $50 милиарда за по-малко от 24 часа: защо технологичните гиганти удвояват инвестициите си в Индия

Amazon, Google и Microsoft очевидно виждат огромен бизнес потенциал в страната

Индия, третият най-голям вносител на петрол в света, разчита на внос за около 90% от нуждите си. Закупуването на по-евтин руски нефт помогна за намаляване на разходите след нахлуването в Украйна през 2022 г. В един момент страната купуваше над една трета от нефтения експорт на Москва - на второ място след Китай. Индийските покупки от Русия обаче наскоро започнаха да намаляват - от около 1,2 милиона барела дневно през януари до прогнозни 800 000 барела през март.

Делхи обеща да намали собствените си митнически и немитнически бариери спрямо Вашингтон до нула. Преди Тръмп да повиши американските митнически ставки миналата година, най-населената страна в света имаше едни от най-високите мита в света.

"Чудесно беше да говоря с моя скъп приятел президент Трамп днес. Радвам се, че продуктите, произведени в Индия вече ще имат намалено мито от 18%. Голямо "Благодаря!" на президента Трамп от името на 1,4 милиарда жители на Индия!", коментира Моди.

Германия и Индия: Ново стратегическо партньорство срещу Китай и САЩ

Германия и Индия: Ново стратегическо партньорство срещу Китай и САЩ

Посещението на Фридрих Мерц обаче трудно ще извади най-населената страна в света от орбитата на Русия

Търгуваните в САЩ акции на големи индийски компании скочиха след новината - Infosys нарасна с 3,53%, Wipro се покачи със 7%, а HDFC Bank спечели 3,4%. Фондът iShares MSCI India се повиши с 3,3%.

Сделката донесе силно необходимо облекчение и на индийските пазари, които бяха най-слабо представящите се сред развиващите се страни през 2025 г., с рекордни изтичания на чуждестранни инвеститори. Търговският министър Пиюш Гоял заяви, че споразумението отваря безпрецедентни възможности за индийската икономика.

Споразумението идва по-малко от седмица, след като Индия подписа търговска сделка с Европейския съюз, която се очаква да елиминира или намали митата върху 96,6% от търгуваните стоки по стойност.

ЕС и Индия сключиха историческо търговско споразумение, което обхваща 25% от световния БВП

"Майката на всички сделки": След 2 десетилетия ЕС и Индия със споразумение, което обхваща 25% от световния БВП

Налозите върху селскостопански продукти от ЕС ще бъдат значително понижени

Юридически експерти и някои демократични законодатели поставят под въпрос дали Тръмп може да сключва обвързващи споразумения без одобрение от Конгреса. Особено пък - по телефона.

Експерти отбелязват че индустрията се е научила да не реагира прибързано.

Текстът на споразумението все още не е публикуван и не е ясно дали нещо е било подписано официално.