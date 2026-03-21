Както е и с много други неща в нашата част на света, цял куп държави имат претенцията, че правят най-добрия локум. Турция обаче категорично е тази, която най-успешно го продава.

За петте години между 2021 и 2025 г. Турция е изнесла локум на стойност 150,4 милиона долара, при почти нулев внос и търговски излишък от 150,2 милиона долара — впечатляващ резултат за продукт, чиято рецепта не се е променила съществено от векове.

От Османската империя до глобалните рафтове

Локумът има дълга история, като и до днес има спорове дали тя започва в Иран или в Османската империя, но при всяко положение говорим за XIV-XV век. Първоначално приготвян с мед и гроздова меласа, той придобива съвременния си вид — нишесте, захар и вода, в края на XVIII век.

Легендарната марка "Хаджъ Бекир" е основана в Истанбул още през 1777 г., а "Хафъз Мустафа" — през 1864 г. И двете съществуват и до днес. Векове наред локумът е бил деликатес за султани и придворни; днес е изнасян на шест континента.

Глобалната му слава се дължи отчасти и на неочакван посредник — литературата. "Хрониките на Нарния" на К. С. Луис, публикувани в средата на XX век, превърнаха локума в символ на изкушението за поколения западни читатели.

Стабилен ръст, три водещи пазара

Цифрите говорят за методично изграждана индустрия. Турският износ на локум е нараствал всяка година без изключение: от 26,1 милиона долара през 2021 г. до 33,8 милиона долара през 2025 г. — ръст от 5,4 процента само за последната година. Само през януари 2026 г. са изнесени количества локум за 2,6 милиона долара.

Трите най-големи купувача остават неизменни: САЩ са поели 27,9 милиона долара от общия износ за петгодишния период, Германия — 19,7 милиона, а Великобритания — 19,1 милиона. Зад тези числа стоят не само туристи, носещи сувенири, но и добре утвърдени диаспори и нарастващ интерес към т.нар. "гурме сладкарски изделия".

Американските и европейските клиенти предпочитат плодови и мастикови вкусове, докато купувачите от арабските страни залагат на ядкови варианти — наблюдение, което производителите вече отчитат при разработването на продуктовите си гами.

Иновация върху традиция

Турските производители не разчитат единствено на наследството. Семейни предприятия като това на Дейиш Течер, работещо от 1979 г., предлагат над 50 разновидности локум, включително със сезонни пресни плодове.

Вегански адаптации на основата на агар и пектин, разработени отчасти заради изискванията на европейското законодателство за алергени, се превръщат в отделен растящ сегмент: веганският сладкарски сектор, включително локум вариантите, се очаква да расте с около 9,7 процента годишно до края на 30-те години.

Електронната търговия допълнително разшири географията на продажбите, позволявайки на по-малки производители да достигат директно до потребители в страни, където турски магазини липсват.

Повече от сезонна придобивка

Локумът дълго е бил свързван предимно с Рамазан байрам и религиозните празници, когато търсенето традиционно е най-силно.

Но последователният износен ръст показва нещо по-трайно: превръщането на един стар османски деликатес в съвременен глобален продукт — захарен мост между Истанбул и супермаркетите в Берлин, Лондон и Ню Йорк.