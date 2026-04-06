Украинският пазар на отбранителните технологии е достигнал 6,8 милиарда долара през 2025 г., като производството на наземни роботизирани системи е скочило с 488% само за година, показват данни на института KSE.

Зад тези цифри стои съзнателна стратегия: Киев залага на дронове и роботи, за да компенсира числените предимства на Русия в жива сила и конвенционална техника.

Само през януари 2026 г. безпилотните наземни машини са изпълнили над 7000 бойни и логистични мисии на фронтовата линия. По-голямата част са доставки на боеприпаси и евакуация на ранени в зони, където човешкото присъствие е изключително рисково. При някои бригади роботите поемат над половината логистика. Има обаче и бойни задачи - охрана на периметър, залагане на експлозиви и т.н.

"Преди половин година евакуацията на ранени с безпилотни наземни машини беше изолирано явление. Днес роботите редовно навлизат в зони с висок риск", посочи министърът на отбраната Михайло Федоров.

Министерството на отбраната е поставило ясна стратегическа цел — пълен преход към роботизирана логистика на фронтовата линия навсякъде, където е възможно. Една по-смелите прогнози е че въоръжените роботи ще намалят с до 30% нуждата от пехотинци на предна линия до края на годината.

През февруари 2026 г. американската компания Foundation изпрати два хуманоидни робота Phantom MK-1 на фронта за разузнавателни мисии — в това, което изглежда е първото документирано бойно разгръщане на хуманоидни роботи в активна конфликтна зона. Машините вече са способни да боравят с огнестрелни оръжия.

Успоредно с това около 280 украински компании разработват наземни безпилотни системи. Сегментът е все още сравнително малък — 252 милиона долара — но е нараснал шест пъти за година. Дроновете остават най-големият пазарен сегмент с 6,3 милиарда долара.

Украйна планира да произведе над 7 милиона дрона през 2026 г. Европейската комисия е предложила 45 милиарда евро за страната, от които 28,3 милиарда са насочени към отбранителен капацитет. Набирането на инвестиции в сектора е достигнало минимум 129 милиона долара само през 2025 г., а дългосрочният потенциал за възстановяване на отбранителния сектор в 10-годишна перспектива се оценява на 690 милиарда долара.