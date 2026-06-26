Министерството на финансите в Пекин приключи една от най-големите си сделки в евро в историята, пласирайки евроденоминирани облигации за сумата от 5 милиарда евро. Това е вторият мащабен дългов ход на азиатската държава в рамките на едва седем месеца.

Китай се докосва до европазарите обикновено само веднъж годишно.

Търсенето е било толкова голямо, че към обяд лондонско време са събрани оферти за почти 30 милиарда евро, което е близо шест пъти повече от търсената сума, съобщава запознат с въпроса, цитиран от Bloomberg.

Благодарение на този пазарен натиск, Пекин успя да свали цената на заема си. Държавата е продала 5-годишни, 8-годишни и 12-годишни облигации при изключително изгодни условия.

По данни от Bloomberg тези крайни нива са с поне 10 базисни пункта под първоначалните очаквания и насоки на самото китайско министерство.

Стратегическа игра

Финансови експерти от Fidelity International посочват пред The Business Times , че Китай умишлено изпреварва събитията. Държавата улавя "перфектен прозорец", преди Европейската централна банка евентуално да затегне монетарната политика или инфлацията в Европа да се покачи през втората половина на годината.

"Преобладаващите спредове са тесни, а апетитът на инвеститорите за кредитен риск остава висок. Следователно не е твърде изненадващо, че Китай се стреми да се възползва от пазара", казва Джеймс Атей, мениджър на фондове в Marlborough Investment Management.

Облигациите се пласират и ще бъдат листвани на борсата в Люксембург , което се превръща в традиционна европейска врата за китайския държавен дълг.