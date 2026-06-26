Министерството на финансите в Пекин приключи една от най-големите си сделки в евро в историята, пласирайки евроденоминирани облигации за сумата от 5 милиарда евро. Това е вторият мащабен дългов ход на азиатската държава в рамките на едва седем месеца.
Китай се докосва до европазарите обикновено само веднъж годишно.
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Търсенето е било толкова голямо, че към обяд лондонско време са събрани оферти за почти 30 милиарда евро, което е близо шест пъти повече от търсената сума, съобщава запознат с въпроса, цитиран от Bloomberg.
Благодарение на този пазарен натиск, Пекин успя да свали цената на заема си. Държавата е продала 5-годишни, 8-годишни и 12-годишни облигации при изключително изгодни условия.
По данни от Bloomberg тези крайни нива са с поне 10 базисни пункта под първоначалните очаквания и насоки на самото китайско министерство.
Стратегическа игра
Финансови експерти от Fidelity International посочват пред The Business Times, че Китай умишлено изпреварва събитията. Държавата улавя "перфектен прозорец", преди Европейската централна банка евентуално да затегне монетарната политика или инфлацията в Европа да се покачи през втората половина на годината.
"Преобладаващите спредове са тесни, а апетитът на инвеститорите за кредитен риск остава висок. Следователно не е твърде изненадващо, че Китай се стреми да се възползва от пазара", казва Джеймс Атей, мениджър на фондове в Marlborough Investment Management.
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Облигациите се пласират и ще бъдат листвани на борсата в Люксембург, което се превръща в традиционна европейска врата за китайския държавен дълг.